Алла Довлатова назвала табу в экспериментах с внешностью: «Не буду 100%»

Радиоведущая и актриса Алла Довлатова призналась, на какие эксперименты с внешностью она никогда не решится. Об этом она рассказала в эксклюзивном интервью 5-tv.ru.

«Ринопластику мне не надо делать, слава Богу. Ну повезло. А если у человека показания, так что тут тогда? Тогда ему надо делать… Вот по перемене пола операцию я бы не стала делать 100%», — сказала знаменитость.

Она отметила, что кроме блефаропластики, которую планирует сделать в ближайшее время, присматривается еще к одной хирургической процедуре — липофилингу. Операция предполагает пересадку жировой ткани с одного участка тела на другой.

«Я вот тоже сейчас размышляю. Может быть, я еще и сделаю липофилинг — когда в одном месте жир забирают, а в лицо потом добавляют — вообще лицо молодое становится. Вот это мне мой врач рекомендовал, но вот пока я еще не уверена», — добавила собеседница.

Знаменитость также призналась, что главным триггером в погоне за красотой стала ее мама. Женщина сама не боялась ложиться под нож пластического хирурга и делала это не раз, а потом и дочери посоветовала. Алла совсем не против, тем более что эта сфера медицины за последние годы шагнула далеко вперед, считает она.

«Мама у меня делала операции и очень много, и хорошо выглядела. И вот она мне смотрит и говорит: «Так, взрослеешь ты, взрослеешь… Надо взрослеть в голове, а на лице взрослеть не обязательно. Вот она мне сама говорила: «Чем раньше начнешь, тем лучше будет», — пояснила Довлатова.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что радиоведущая Алла Довлатова готовится к очередной пластической операции спустя полгода после предыдущей. В ближайшее время знаменитость планирует сделать блефаропластику, этот вид вмешательства позволяет избавиться от избытков кожи и жировых образований в области глаз.