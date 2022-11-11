Толпы демонстрантов устроили протесты в Египте

Этой ночью Египет охватили мощные протесты. Демонстрации начались сразу в нескольких крупных городах, включая Каир. Люди перекрыли центральные трассы.

Полиция дежурит на улицах в случае возникновения беспорядков. Жители требуют, чтобы действующее правительство ушло в отставку.