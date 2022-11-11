Толпы демонстрантов устроили протесты в Египте
Дебоши и беспорядки наблюдались сразу в нескольких города. В частности, в Каире.
Фото, видео: Oliver Weiken / ТАСС; 5-tv.ru
Этой ночью Египет охватили мощные протесты. Демонстрации начались сразу в нескольких крупных городах, включая Каир. Люди перекрыли центральные трассы.
Полиция дежурит на улицах в случае возникновения беспорядков. Жители требуют, чтобы действующее правительство ушло в отставку.
+7° 765 мм рт. ст.
100%
100%
61.24
0.18 61.00
-0.24
0.18 61.00
-0.24
Нашли ошибку?