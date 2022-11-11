Неуверенный и агрессивный: разработка ученых из Петербурга вывела Байдена на чистую воду

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В Санкт-Петербурге разработали программу для анализа эмоций и проверили ее на политиках

Фото, видео: OLIVER CONTRERAS / POOL / ТАСС; 5-tv.ru

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Одним из подопытных разработки стал президент США Джо Байден. И тест он провалил.

Уникальная разработка петербургских ученых поможет понять истинные эмоции и мотивы собеседника. Система анализирует не только мимику и движения, но и аудиопоток: интонации, паузы, выбор слов. Причем, искусственный интеллект в совершенстве владеет английским.

Специально для «Известий» видеодетектор посмотрел и послушал последние выступления Джо Байдена. Результаты экспертизы — в материале Алексея Полторанина.

Опытный специалист по подбору персонала на собеседовании Алина внимательно всматривается в лицо кандидата. Отвел глаза, ухмыльнулся невпопад, — все это влияет на шансы получить работу.

«Любой работодатель хочет при найме иметь уверенного сотрудника, если ты чувствуешь некую неуверенность, некое лукавство — это определенный звоночек», — отмечает эксперт по набору персонала Алина Манцева.

Разработка университета ИТМО точно заинтересует Алину. Умный сервис сканирует человека и сразу замечает агрессию и неуверенность. А еще видит, не лукавит ли он.

«Оценивается как лицевая мимика, так и микро- и макро- мимика. Если говорим, допустим, про оценку противоречивости — текстовый канал информации, а если агрессию, то оценивается аудио- видеосоставляющая», — поясняет разработчик проекта Анастасия Лаукшина.

Для исследования искусственному интеллекту нужен фрагмент видеозаписи. Сейчас платформа анализирует видео в реальном времени и только спикеров на английском языке, но в ближайшее время будет разбирать и русскую речь.

Анализирующие модули для нашей речи гораздо сложнее прописать, над ними еще работают. Пока среди подопытных — сплошь иностранные политики. Вот по нашей просьбе система разбирает выступление Джо Байдена, записанное перед выборами в конгресс США. Искусственный интеллект сразу выводит американского президента на чистую воду: не уверен в себе. 21 раз платформа фиксирует это на графике.

И агрессия у Байдена чрезмерная: быстрая речь, повышает голос, часто поворачивает голову. Программа выделяет вот этот фрагмент.

«Слишком много людей многим жертвовали в течение слишком многих лет», — говорит американский президент.

У разработки обнаружился интересный побочный эффект. Она без труда выявляет дипфейки, даже самые качественные. Например сразу поймет, какой Том Круз не настоящий.

Разработчики полагают, что система пригодится и политологам, и сотрудникам отделов кадров и, например, банкам, чтобы проверять на честность заемщиков перед выдачей кредита. А пока искусственный интеллект тренируется, используют его в личных целях

«Это хороший инструмент для подготовки на конференциях в частности, система поможет выявить слабые места в докладе», — отмечает доцент факультета цифровых трансформаций Университета ИТМО Алексей Духанов.

Создатели проекта думают добавить еще характеристик. Чтобы повысить точность результата, определять убедительность речи и фиксировать даже искусно завуалированное хамство.

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