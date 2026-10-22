«Эффект бомбы»: как демократы отреагировали на замедление Starlink для ВСУ

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Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 31 0

Сторонники демпартии могут попытаться отомстить главе Space X Илону Маску.

Как в США отреагировали на замедление Starlink для ВСУ

Фото: © Getty Images/Tim Peake/ESA/NASA

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Маск разозлил демократов решением ограничить применение Starlink в ВСУ

Решение главы Space X и Tesla Илона Маска ограничить применение Starlink в ВСУ вызвало в США эффект «разорвавшейся бомбы». Об этом написал EADaily со ссылкой на политолога-американиста Малека Дудакова.

Как считает эксперт, Илон Маск едва ли принял соответствующее решение в одиночку — его мог поддержать министр войны США Пит Хегсет. Тот еще весной 2025 года планировал полностью лишить ВСУ разведывательных данных и поставок ракет.

Как отметил политолог, в 2023 году Илон Маск уже ограничивал работу Starlink в Крыму — тогда демократическая партия США стала угрожать ему обвинением в области национальной безопасности, а также тем, что компанию SpaceX у него изымут.

Теперь демократы стеснены в своих возможностях и не влияют на Минюст США. Тем не менее, после предстоящих выборов в Конгресс США демократы, пришедшие к власти в отдельных штатах, могут попытаться создать угрозы для Маска, после чего ему придется передислоцировать свой бизнес.

Ранее 5-tv.ru писал, что решение Илона Маска ограничить работу Starlink вызвало панику в Киеве.

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