Вспышку опасной для человека инфекции косуль зафиксировали в Курганской области

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Врачи предупреждают: болезнь может передаваться через прикосновения.

Фото, видео: Смитюк Юрий / ТАСС; 5-tv.ru

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В Курганской области вспышка крайней опасной для человека кишечной инфекции — так называемый клостридиоз (Провоцирует развитие болезни палочка Clostridioides difficile — Прим. ред.). Пока его нашли только у диких особей. Погибли уже десятки косуль. Ученые Уральского отделения РАН долго не могли понять причину странного поведения животных и множества смертей, пока не провели все анализы.

Жители нескольких районов сняли на видео, как косули бегают кругами, как будто потеряли ориентацию и громко кричат. Таких же, больных животных уже заметили и в соседней Свердловской области. Инфекция легко передается через прикосновения и не смывается мылом, поэтому теперь людям надо быть крайне осторожными, отправляясь на природу.

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