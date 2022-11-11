«Россети» полностью завершили подготовку к зиме, увеличив на 10% объем ремонтной программы

Группа «Россети» объявила о завершении подготовки к осенне-зимнему сезону во всех 78 регионах России, где работает компания. В этом году финансирование ремонтной программы увеличено на 7,3 миллиарда рублей по сравнению с предыдущим годом — до 78,8 миллиарда рублей. Об этом заявил генеральный директор ПАО «Россети» Андрей Рюмин на Всероссийском совещании, прошедшем под руководством Министра энергетики РФ Николая Шульгинова.

В физическом выражении объем работ также вырос. Например, в этом году «Россети» выполнили ремонт 47,8 тысячи силовых трансформаторов и коммутационных аппаратов, что на 4,4 тысячи единиц превышает показатель 2021 года.

«Электросетевой комплекс должен стабильно работать в любых условиях. Несмотря на возникшие вызовы, в 2022 году подготовка к осенне-зимнему периоду прошла в штатном режиме, все мероприятия выполнены в срок. Этому способствовало создание необходимых запасов оборудования, комплектующих и материалов, а также планомерная работа по замещению импорта, которую Группа „Россети“ проводила в последние годы», — подчеркнул Андрей Рюмин.

В своем выступлении он отметил, что готовность персонала и техники к грядущим холодам обеспечена на 100%. Учтены возможные аварийно-восстановительные работы, для этого сформировано около 10 тысяч бригад. Говоря точнее, решать поставленные задачи будут 48 тысяч человек из числа производственного персонала и почти 24 тысячи единиц специальной техники. У энергетиков также находятся в распоряжении порядка 6,6 тысячи резервных источников электроснабжения суммарной мощностью 528 МВт.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что группа «Россети» поддержала развитие межсистемного взаимодействия по восточном и южном направлениях.