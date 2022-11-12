Калашникова ждет Панина в Испании: проблема серьезная

|
Виктор Резнов
Виктор Резнов 13

Анна Калашникова ждет Алексея Панина в Испании

Калашникова ждет Панина в Испании: проблема серьезная

Фото: Telegram / alexeypanin77

Читайте нас в: Дзен Новости

Недавно звезда «Жмурок» получил вид на жительство в США, похваставшись на весь интернет.

О том, что ждет актера Алексея Панина в Испании, рассказала его коллега по цеху Анна Калашникова в беседе с «МК». По ее словам, если нужно быстро заработать, то придется заниматься продажей недвижимости.

«Просто за границей русским артистам не так просто найти хорошую работу. Если устроиться надо быстро, то, как правило, это занятие риелторским бизнесом», — сказала Калашникова.

К слову, женщина сама не может продать квартиру, поскольку покупать ее невыгодно. В частности, цена жилья та же самая, что и пять лет назад.

«Цены сначала поднялись, потом — упали, в итоге никакого дохода. Жилье три года стоит закрытым, я его не сдаю, плачу бешеные налоги, оплачиваю коммуналку. В квартире все наши вещи, даже детские, из которых ребенок уже вырос. Но покупателя найти непросто», — пояснила артистка.

Алексей Панин покинул Россию, раскритиковав специальную военную операцию (СВО) на Украине. Такую же позицию заняли селебрити Алла Пугачева, Чулпан Хаматова, Валерий Меладзе и другие.

Ранее 5-tv.ru писал о том, почему Алексей Панин не может продать московскую квартиру.

+11° Атмосферное давление 754 мм рт. ст.
Относительная влажность 94%
60.22
-1.02 61.54
0.54
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 14 по 20 ноября

Последние новости

21:28
Калашникова ждет Панина в Испании: проблема серьезная
21:14
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 14 по 20 ноября
21:03
Раскрыты подробности разговора Путина с главой Ирана Раиси
20:47
Опять: Захарова высмеяла Байдена, перепутавшего Камбоджу с Колумбией
20:29
Администрация Каховского района покидает зону на левом берегу Днепра
20:16
Автомобильное движение по Крымскому мосту возобновлено

Сейчас читают

Вдова Мамонова впервые за долгое время вышла на связь: «Все время у него бываю»
Бомба замедленного действия: опасна ли болезнь косуль для человека?
В США назвали четыре варианта завершения конфликта на Украине: кто первый?
Универсальные солдаты: лучшее видео из зоны СВО за день

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Страшные предсказания Нострадамуса на 2023 год и будущие
Гороскоп на ноябрь 2022 для всех знаков — видео
Как отдыхаем на Новый год 2023 и сколько выходных дней
Каким будет Новый Год 2023 — чего ждать от Черного Кролика