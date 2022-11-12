Улетевшей в США внучке Ротару грозит крупный штраф за разговоры на русском языке

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 198

Внучка знаменитой певицы разрывается между Великобританией и Украиной, однако раздает советы про русский язык.

Улетевшей в США внучке Ротару грозит крупный штраф за разговоры на русском языке

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov

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Внучка певицы Софии Ротару вызывающе заговорила на русском языке в США. Недавно София Евдокименко перебралась в Нью-Йорк, где от переизбытка эмоций вспомнила русскую речь. О грозящих модели штрафах сообщил МК.

В своих социальных сетях девушка, названная в честь знаменитой бабушки, изъясняется только на английском. 21-летняя внучка певицы живет на две страны — в Великобритании и на Украине, однако недавно решила поделиться с подписчиками секретами великого и могучего. Она начала раздавать советы, как быстро подтянуть русский язык и рекомендовала подписчикам смотреть фильмы, в которых звучит оригинальная русская речь.

«Начните с ежедневной практики. Запишитесь на групповые уроки», — добавила девушка.

Instagram* / iamsofiaeve

За изъяснения на русском внучку Ротару не поняли на родине. Украинцы критикуют модель и призывают оштрафовать. Недавно в похожую историю попала Верка Сердючка, которая пела и общалась со сцены с фанатами с помощью русской речи.

София Ротару называет Евдокименко «своей гордостью». Она поддерживает решение внучки заняться модельным бизнесом, к которому родители подтолкнули девочку еще в семь лет. Родственница певицы также занимается музыкой и записывает песни, однако пока не может переплюнуть талант бабушки.

Ранее 5-tv.ru писал, что певица София Ротару теряет огромные деньги из-за своей принципиальности. Артистка отказалась выступать на территории России и Украины, чтобы не привлекать внимание к своей персоне в сложное для обоих стран время.

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