В администрации Херсонской области опровергли перенос столицы в Геническ

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Эльнара Бакиева
Эльнара Бакиева 130

До этого портовый город власти называли новым центром региона.

В администрации Херсонской области опровергли перенос столицы в Геническ

Фото: Коновалов Алексей / ТАСС

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Новой столицей Херсонской области ранее называли город Геническ. Об этом сообщал один из представителей области Александр Фомин. Эту информацию опровергли областные власти, отметив, что Фомин не является сотрудником администрации региона, поэтому он не обладает необходимыми полномочиями для подобных заявлений.

«Никаких официальных решений о переносе столицы Херсонской области не принималось», — цитирует РИА Новости заявление херсонских властей.

Представители администрации подчеркнули, что Геническ — город, в котором на время расположились ведомства и различные структуры властей Херсонской области.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как оставшиеся жители Херсона покидают область.

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