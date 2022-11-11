Эвакуация продолжается: оставшиеся жители Херсона покидают регион

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Власти Херсона заявили о продолжающейся эвакуации мирных граждан

Фото, видео: STRINGER / ТАСС; 5-tv.ru

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Люди желают поскорее покинуть территории, которые подвергаются обстрелам националистов. Российские военные оказывают всю необходимую помощь.

Из Херсона сейчас уезжают последние мирные жители. Медлить нельзя — все чаще взрывы раздаются возле Каховской ГЭС — в случае прорыва волна смоет все прибрежные поселки и затопит сам Херсон. В опасной зоне работает корреспондент «Известий» Натали Графчикова.

На выезде из Херсона — очередь из автомобилей. Паромная переправа — единственная возможность выехать на другой берег. В том числе из прифронтовых поселков. В Херсоне нет света, газа и воды. на улицах города пустынно.

«Обычно оживленная улица Ушакова в центре Херсона пустая, машины не проезжают можно даже идти по ней пешком. Закрыты аптеки, магазины, банки», — заметила военкор.

На выезде с правого берега машины тщательно досматривают. Вперед пропускают пенсионеров и семьи с детьми. Они могут сдержать слезы. Решение уехать из Новой Каховки — далось сложно.

«Я одна здесь, никого нет, дети кричат уезжай, с третьего раза решилась все-таки, опасно одной», — жалуется женщина.

Миля и Нина — соседи, но их объединила общая беда. Новая Каховка хоть и на левом берегу Днепра, но ВСУ постоянно обстреливают Каховскую ГЭС. Приходится уезжать из родного города.

«Дети уехали… не могу. Остались без крыши наши дома, где дачи, где детки жили, без окон без дверей плачет», — говорят несчастные.

В этом автобусе, который отправляется из Новой Каховки в Джанкой, есть жители и правого берега. До места эвакуации им помогли добраться спасатели.

«У меня дом разбомбили, дочка лежачая, нема куда, сын погиб, дочка померла», — жалуется обездоленная.

Надежда Александровна вместе с внуком едет в Вологду — к родным. Ваня — несмотря на то, что ему всего пять лет — знает, как прятаться, когда начинаются обстрелы. Ситуацию осложняет отсутствие мобильной связи и интернета. Жители города собираются на набережной — здесь периодически появляется сигнал.

ВСУ пытаются уничтожить Каховскую ГЭС — днем и ночью. С набережной города видно дамбу. И постоянные разрывы от системы ПВО в воздухе.

24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

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