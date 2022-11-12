Дроны-камикадзе «Ланцет» уничтожили бронетехнику ВСУ — видео от первого лица

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Игорь Рязов
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Опубликовано видео с уничтожением бронетехники ВСУ дронами-камикадзе «Ланцет»

Фото, видео: www.globallookpress.com / Kalashnikov Media; 5-tv.ru

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Специальная военная операция России

Российские беспилотники попали точно в намеченные цели на херсонском направлении.

Российские барражирующие боеприпасы «Ланцет», которые также называют дронами-камикадзе, поразили бронетехнику ВСУ на херсонском направлении. Видео от первого лица, снятые установленными на «Ланцетах» камерами, оказались в распоряжении 5-tv.ru.

На кадрах видно, как дроны уничтожают различные виды техники националистов. В частности, бронеавтомобили и боевую машину пехоты (БМП). При попадании «Ланцета» по цели происходит мощный взрыв и последующее возгорание.

Дрон-камикадзе «Ланцет» — разработка компании ZALA AERO концерна «Калашников». Беспилотник может находиться в воздухе продолжительное время и самостоятельно выискивать цель. При ее обнаружении барражирующий боеприпас пикирует и взрывается над ней.

Президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине 24 февраля. Причиной стали массированные артиллерийские удары по территориям ЛНР и ДНР, а также отказ Киева от мирного урегулирования конфликта. В ходе спецоперации российские военные наносят удары только по ВСУ с помощью высокоточных средств поражения.

Ранее 5-tv.ru публиковал кадры передвижения бронетехники НАТО в Херсонской области.

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