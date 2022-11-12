Обнародованы кадры передвижения бронетехники НАТО в Херсонской области
На военной технике были установлены американские противотанковые комплексы TOW.
Фото, видео: www.globallookpress.com / w80; Telegram / RVvoenkor
Появились кадры передвижения бронетехники НАТО под Херсоном. Запись опубликована Telegram-каналом «Военкоры русской весны». На видео десятки единиц бронетехники.
В колоннах двигаются бронемашины Humvee, на которых установлены американские противотанковые комплексы TOW. Также видно колонну десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины (ВСУ), что движутся на херсонском направлении на британских бронеавтомобилях Wolfhound.
Перед этим появилась информация, что Геническ — временная административная столица Херсонской области. Министр обороны России Сергей Шойгу приказал отвести войска за Днепр. В российском оборонном ведомстве также заявляли, что больше 30 тысяч военных РФ переправились на левый берег реки. Кроме того, переброшено пять тысяч единиц вооружения и техники. Ни одной боевой машины не оставлено на противоположном берегу.
Ранее 5-tv.ru писал о том, где в Херсонской области прогремели взрывы.
- 12 нояб
- Российские военные уничтожили две радиолокационные станции производства США
- 12 нояб
- Детали обстрела Новой Каховки во время эвакуации мирных жителей
- 12 нояб
- Корреспондент «Известий» показал отбитый у ВСУ «Муравейник» под Донецком
- 12 нояб
- Как армия России уничтожает технику и укрепления ВСУ: лучшее видео из зоны СВО
- 12 нояб
- Русские мерещатся везде: СБУ проводят массовые проверки в Николаеве
- 12 нояб
- Политолог назвал третий «сейсмический разлом», который может привести к мировой войне
- 12 нояб
- «Омерзительная семерка»: Шац*, Пугачева, Слепаков и другие беглецы из России встретились в Израиле
- 12 нояб
- Олаф Шольц раскрыл главную тему телефонных разговоров с Владимиром Путиным
- 12 нояб
- Пригожин заступился за вернувшегося в Россию Меладзе: «Оставьте в покое людей!»
- 11 нояб
- «Королева американских пособий»: американская журналистка унизила Зеленского
Читайте также
94%
-1.02 61.54
0.54
Нашли ошибку?