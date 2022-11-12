Обнародованы кадры передвижения бронетехники НАТО в Херсонской области

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Виктор Резнов
Виктор Резнов 3 103

На военной технике были установлены американские противотанковые комплексы TOW.

Фото, видео: www.globallookpress.com / w80; Telegram / RVvoenkor

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Тема:
Специальная военная операция России

Появились кадры передвижения бронетехники НАТО под Херсоном. Запись опубликована Telegram-каналом «Военкоры русской весны». На видео десятки единиц бронетехники.

В колоннах двигаются бронемашины Humvee, на которых установлены американские противотанковые комплексы TOW. Также видно колонну десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины (ВСУ), что движутся на херсонском направлении на британских бронеавтомобилях Wolfhound.

Перед этим появилась информация, что Геническ — временная административная столица Херсонской области. Министр обороны России Сергей Шойгу приказал отвести войска за Днепр. В российском оборонном ведомстве также заявляли, что больше 30 тысяч военных РФ переправились на левый берег реки. Кроме того, переброшено пять тысяч единиц вооружения и техники. Ни одной боевой машины не оставлено на противоположном берегу.

Ранее 5-tv.ru писал о том, где в Херсонской области прогремели взрывы.

Тема:
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