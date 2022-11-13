Прототип героя Тома Хэнкса из фильма «Терминал» умер во французском аэропорту

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Эльнара Бакиева
Эльнара Бакиева 143

О беженце из Ирана заботились сотрудники воздушной гавани Парижа.

Прототип героя Тома Хэнкса из фильма «Терминал» умер во французском аэропорту

Фото: Кадр из к/ф «Терминал», реж. Стивен Спилберг, 2004 г.

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Беженец из Ирана Меран Карими Нассери скончался 12 ноября в парижском аэропорту Шарль-де-Голль, сообщает ТАСС. История этого мужчины несколько лет назад вдохновила режиссера Стивена Спилберга снять трагикомедию «Терминал». Главного героя сыграл голливудский актер Том Хенкс.

«Я могу подтвердить, что он умер в полдень в терминале 2F аэропорта, где он проживал последние несколько недель», — заявил источник из руководства аэропорта Парижа.

Меран Карими Нассери стал известен всему миру как сэр Альфред. В 1988 году он застрял во французском аэропорту после того, как его выслали из родной страны за участие в протестных акциях против действующего режима в Иране в 1977 году. По решению комиссии ООН, Нассери получил статус беженца Бельгии, что позволило ему жить в различных европейских странах.

Мужчина захотел получить гражданство Великобритании и полетел в Лондон с пересадкой в Париже. Там он потерял свои документы и якобы застрял во французском аэропорту на несколько лет.

«Он никогда не был заперт в зоне посадки на рейсы, вопреки впечатлению, которое могла произвести кинокартина. Он всегда был в общественной зоне со стороны города и мог пойти, куда хочет. Его никогда не покидали на произвол судьбы, о нем заботились представители служб аэропорта», — отметил собеседник агентства.

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