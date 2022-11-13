Игорь Николаев предстал без волос на отдыхе с женой и дочерью в Дубае

Юлия Проскурякова опубликовала фото знаменитого супруга-композитора, на котором его просто не узнать!

Народный артист России Игорь Николаев лишился фирменной кудрявой шевелюры! Такая мысль пронзила преданных фанатов в первые секунды просмотра фотоотчета его жены Юлии Проскуряковой с отпуска в Дубае. На снимке изображены знаменитые супруги с дочерью Вероникой. И все бы ничего, но вместо копны волос на голове композитора — только кепка.

Лишь приглядевшись, фанаты догадались, что локоны он просто скрыл козырьком. Даже усы, которые носит Николаев не один десяток лет, не помогли некоторым подписчикам узнать его. Очевидно, если композитор однажды захочет остаться незамеченным в толпе, ему нужно будет просто спрятать волосы под головным убором.

Жена Игоря Николаева Юлия Проскурякова поделилась семейным фото с отдыха. Instagram* / uliaveronika

Игорь Николаев с семьей после гастролей отправился с молодой женой и дочкой на отдых в Арабские Эмираты. Проскурякова с удовольствием делится впечатлениями от поездки, шутливо предлагает выпить за любовь (как в одноименной песне музыканта) в номере роскошного отеля, рассказывает о сюрпризах, которые устраивает супруг. Например, в первый день отпуска он преподнес ей и Веронике букет роз.

Однако пока звездное семейство нежится в солнечных лучах в Дубае, на родине все крепнут слухи о проблемах в отношениях Николаева и Проскуряковой. Артисты в браке уже 12 лет, разница в возрасте составляет 23 года, но не в этом авторы сплетен видят причину разлада. Ранее 5-tv.ru рассказывал, кто может быть виновницей зреющего развода композитора с женой. Это, к слову, давняя любовь музыканта…

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.