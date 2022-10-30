Не забыл Королеву? Николаева и Проскурякову заподозрили в семейном разладе

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 1 068

Игоря Николаева и Юлию Проскурякову заподозрили в семейном разладе

Не забыл Королеву? Николаева и Проскурякову заподозрили в семейном разладе

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Знаменитости в браке уже 12 лет. Но недавнее появление пары на светском мероприятии спровоцировало слухи о кризисе в отношениях.

Поклонники композитора Игоря Николаева заподозрили неладное в его отношении к Юлии Проскуряковой. Пара выступила на премии «Семья года-2022» и вела себя достаточно странно.

Певец в браке уже 12 лет. Между супругами разница в возрасте 23 года, но это не является для них преградой. Хотя многие фанаты уверены — не может быть все так гладко в семье.

Возможно, супруги просто не выносят ссор из избы. Поэтому то и дело возникают слухи о том, что Николаев по-прежнему любит экс-супругу, певицу Наташу Королеву. Новым поводом так считать послужил недавний выход в свет. Во время исполнения песни «Смс» Николаев сначала пел «ты не обижайся, дорогая моя», а после, как пишет dni.ru, разошелся на сцене с женой, будто и вовсе они не были знакомы.

Но несмотря на слухи и домыслы, после выступления Проскурякова опубликовала в своем Telegram-канале совместное фото с мужем. Тем самым в очередной раз развеяв разлад в семье.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что солистку группы IOWA Екатерину Иванчикову заметили с округлившимся животом.

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