Певец Андрей Губин вынужден терпеть сильнейшую боль из-за неизлечимой болезни

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Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Вконтакте 265

Певец Андрей Губин терпит сильнейшие боли из-за неизлечимой болезни

Певец Андрей Губин вынужден терпеть сильнейшую боль из-за неизлечимой болезни

Фото: Instagram* / vladimir.b

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Звезда поп-сцены 90-х появился на публике впервые за долгое время.

Певец Андрей Губин вынужден постоянно принимать обезболивающие препараты из-за неизлечимого недуга — левосторонней прозопалгия лица. Недавно он появился в музыкальном шоу на НТВ, несмотря на мучительные боли, старался вести себя, как будто самочувствие в норме. Об этом пишет Starhit.ru со ссылкой на информатора из окружения звезды. Отмечается, что артист болеет уже 15 лет, поэтому постепенно стал затворником.

Как рассказывал сам Губин в одном из редких интервью, он «постепенно умирает». Заявил, что гниет заживо и уже одной ногой стоит в могиле, но не боится конца. Он признавался даже, что ждет кончины, так как устал терпеть невыносимые последствия недуга. Добавлял: сожалеет лишь об одном — не было счастья в его жизни, возможно, уже и не будет. Депрессивные речи и эмоциональное состояние артиста поразили поклонников до глубины души. 

«Проблема в том, что болезнь, от которой Губин страдает, на данный момент неизлечима. Его мучают ужасные боли, он все время на обезболивающих препаратах», — рассказал информатор издания, объясняя, почему певец пришел на шоу в качестве зрителя, хотя его звали участником.

В телепроекте соревнуются знаменитости, пик славы которых пришелся на 80-е, 90-е и нулевые. Это Ирина Салтыкова, Рома Жуков, Алена Иваницкая, Жан Милимеров, Роксана Бабаян, Вячеслав Малежик, Сергей Чумаков, Катя Лель, Ольга Зарубина и Саша Айвазов. За последнего и пришел поболеть Андрей Губин. Участвовать, как конкурсант отказался, сказав, что прежде надо поправить здоровье, а уж потом выступать.

«Выглядел уставшим, видно, что недуг его измотал. Но улыбался и был со всеми приветлив. Пританцовывал за кулисами во время выступления коллег, но особо ни с кем не общался. Когда настала очередь записи номера Айвазова, то сел в зал», — рассказал источник издания.

На волне резонанса после признания Губина в диагнозе прокатился год назад шоумен Стас Барецкий. В беседе с журналистами сказал, что видит второе рождение исполнителя в качестве шансонье. Отметил, что давно бы уже спродюсировал первый релиз певца в новом жанре, да то пандемия мешает, то политические события в стране сбивают с рабочего лада.

Ранее, писал 5-tv.ru Андрей Губин рассказал, когда и с каким материалом планирует вернуться на большую сцену.

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