«Равноправная структура»: Лавров оценил прошедшие закрытые заседания АСЕАН
В Камбодже завершились международные саммиты АСЕАН
Фото, видео: © РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ; 5-tv.ru
Страны-участницы обсуждали самые острые проблемы гуманитарного масштаба.
В Индонезию глава российской дипломатии прилетел из Камбоджи, где проходил другой саммит, Восточноазиатский. И завершился он без подписания коллективных документов. По словам Сергея Лаврова, из-за разных позиций по Украине России и западных стран. В этом плане все прошло без сюрпризов, вот только в другом без неожиданностей не обошлось. Один из участников так переволновался, что на миг перенесся в Колумбию. Правда, только в своей голове. Кто это был, знает Николай Иванов.
«Судя по графику министра иностранных дел России здесь, в Камбодже, и в Индонезии на саммите „большой двадцатки“ об изоляции Москвы здесь и не слышали. Юго-восточные экономические „тигры“ предпочитают много работать, сотрудничать со всеми и сохранять нейтралитет, какие бы тайфуны вокруг не бушевали», — рассказал обозреватель Иванов.
Камбоджа — одна из беднейших стран Азии, аграрное государство. Изысканные буддистские храмы соседствуют с лачугами. Самое популярное средство передвижения — тук-тук. Водитель даже не в курсе, что происходит.
— Вы знаете, где Россия?
— Нет, не знаю (смеется).
Зато участники форума знают и еще как. Встречи с Индонезией, хозяйкой «большой двадцатки», которая стартует во вторник, Тайландом, Вьетнамом. С министром иностранных дел Лаоса вообще разговор по-русски. Салэмсай Коммасит учился в МГИМО.
На саммите обсуждали самые острые проблемы гуманитарного масштаба. О чем говорили на закрытых заседаниях АСЕАН, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на брифинге российским журналистам в аэропорту.
«Сложилась инклюзивная, открытая, равноправная структура безопасности и сотрудничества. Это пространство сейчас пытаются освоить США и их союзники и Североатлантический альянс. Одним из конкретных проявлений стало создание военного блока — США, Австралия, Британия. Китайские наши друзья это прекрасно понимают, и мы с ними отстаиваем целесообразность и необходимость сохранения тех форматов, которые были созданы вокруг АСЕАН», — сообщил Лавров.
Конфликт на Украине тоже в фокусе внимания. Подстрекатели — США и НАТО — только наращивают агрессию, в том числе на самом саммите.
«Если ставилась задача посеять сомнения в рядах АСЕАН и попытаться подорвать их монолитность, то американцы достигают своих целей. Но большинство членов Ассоциации тем не менее занимают позицию, которая направлена на отстаивание своих интересов. Позицию России и Китая, которые выступают за сохранение центральной роли АСЕАН, наши партнеры оценивают высоко», — считает Сергей Лавров.
А вот глава Европейского Совета Шарль Мишель отказался говорить об Украине.
— Господин Мишель, как долго вы будете поддерживать Украину оружием?
— Нет, нет, нет.
В этом же здании гостиницы президент США. Джо Байден всеми силами старался не пересекаться с российской делегацией. Настолько, что чуть не улетел вообще в другую страну. Направляясь из Египта в Камбоджу, там он был на климатическом саммите, ошибся на 18 тысяч километров.
«Привет, ребята, я направляюсь сначала в Каир для экологических усилий, затем направляюсь в Колумбию, имею в виду Камбоджу. Я просто подумал о западном полушарии», — сказал Байден.
А потом уже в Пномпене закрепил успехи в географии.
«Я хочу поблагодарить премьер-министра за лидерство Колумбии в качестве председателя АСЕАН», — вновь ошибся президент США.
Россия преследовала его повсюду. Сначала лидера США провезли из аэропорта по бульвару Российской Федерации. Потом кортеж неизбежно натыкался повсюду на аккуратно развешанные флаги гостей саммита АСЕАН.
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