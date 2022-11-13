Юлия Ковальчук отметила 40-летие в стиле сериала «Секс в большом городе»

Экс-солистка группы «Блестящие» Юлия Ковальчук отметила 40-й день рождения. В социальных сетях она поделилась кадрами вечеринки, которую устроила в честь личного праздника. Торжество провела в стиле «Секс в большом городе». Для себя выбрала образ главной героини — Кэрри Брэдшоу, подруги именинницы также пришли в нарядах, напоминающих туалеты персонажей сериала.

Очевидно, негласный запрет на празднование 40-летия Ковальчук абсолютно не поддерживает. Ничего печального в дате она не видит, разменивает пятый десяток позитивно — без грамма сожалений. По мнению звезды, неважно, сколько лет исполняется женщине, важны только ее собственные ощущения. И в этом плане имениннице несказанно повезло.

«Знаете, я так благодарна богу, судьбе, любимому, родителям, друзьям, невзгодам, фортуне, недругам за то что к 40 годам мое сердце наполнено только любовью, в моих венах течет кровь гармонии и самодостаточности, и ус меня есть время и возможность наслаждаться жизнью, а не гнаться за желаемым и бесконечным», — написала Ковальчук в личном блоге.

Среди гостей вечеринки были такие знаменитости, как Гарик Мартиросян с супругой Жанной Левиной, певица Алсу, артисты Лариса Долина и Александр Розенбаум и многие другие. На развлекательной программе вокалистке удалось здорово сэкономить благодаря талантам мужа — Алексей Чумаков развлекал гостей песнями и даже пародией на Филиппа Киркорова. Героиня вечера выступила дуэтом с супругом, пели живьем, ее коллеги также вышли на сцену со своими хитами.

Чумаков и Ковальчук поженились в 2013 году, до свадьбы они встречались пять лет. Влюбленные воспитывают общую дочь Амелию, девочка появилась на свет в 2017-м. Звезды защищают наследницу от прессы и не показывают ее в соцсетях. Но недавно, писал 5-tv.ru, в день рождения дочки певица все же поделилась личным — рассказала о долгожданном пополнении в семье.