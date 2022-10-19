Юлия Ковальчук рассказала о пополнении в семье в день рождения дочери

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Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Вконтакте 202

Юлия Ковальчук подарила дочке на день рождения двух ориентальных кошек

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; Instagram* / juliakovalchuk

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По словам знаменитой певицы, ушастные малышки-сестренки были заветной мечтой ее наследницы Амелии.

Певица Юлия Ковальчук трогательно поздравила дочь Амелию с пятым днем рождения и показала подарок в личном блоге. Артистка с мужем Алексеем Чумаковым порадовали девочку, исполнив ее мечту — подарили двух ориентальных кошек. Так, решили родители, детские воспоминания о празднике будут еще ярче.

По словам Ковальчук, Амелия очень хотела котенка, а сразу двух взять посоветовала звездная подруга — супруга Сосо Павлиашвили Ирина Патлах. Рекомендация оказалась кстати, хвостатые родственники почти сразу почувствовали себя как дома.

Теперь в семье Ковальчук и Чумакова две кошки-сестренки и собака - чихуахуа МаффинТеперь в семье Ковальчук и Чумакова две кошки-сестренки и собака — чихуахуа Маффин. Фото: Instagram* / juliakovalchuk

«Они (кошки. — Прим. ред.) — сестренки. Адаптация прошла незаметно, и им совершенно нескучно вдвоем», — рассказала певица.

В сентябре Юлия Ковальчук представила подписчикам первого питомца, появившегося в ее доме — рыжего чихуахуа по кличке Маффин. Песику котики пришлись не по нраву. Он пока не готов к соседству — нервничает, дрожит, шерсть дыбом при каждой встрече.

Хозяева знакомят животных постепенно, подносят кошек к Маффину на руках на пару минут, потом разделяют во избежание драматичных сцен. Певица даже обратилась за помощью к подписчикам, попросила совета, как сделать знакомство взрослой собаки с котятами наиболее мягким и избежать стрессовых ситуаций.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какой необычный подарок преподнесла Юлия Ковальчук маме в день ее рождения.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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