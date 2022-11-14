🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на 14 ноября

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 14 ноября, убывающая Луна в Раке. Пришло время расставить все по своим местам. День будет благоприятен для самоанализа, свиданий и продуктивной работы.

♈ Овен

Звезды посылают вам четкий сигнал: пора начать активные действия и перестать прохлаждаться. Обратите внимание на циклы, подходящие к концу, и на главы вашей жизни, которые требуют эпилога. Поверьте, то, для чего вы освобождаете место, намного больше, чем то, что вы оставляете позади.

Космический совет: пришло время написать финал.

♉ Телец

За некоторые мечты стоит бороться. Превратите свою боль в силу, а неудачи — в победы, продвигаясь вперед и вперед. Несмотря на то, что показывает вам ваша нынешняя реальность, вы доберетесь до вершины. Делегируйте полномочия везде, где это необходимо, и уважайте вклад ваших коллег по работе.

Космический совет: за мечты нужно бороться, они не сбываются просто так.

♊ Близнецы

Вы провели довольно много времени за чертежной доской, представляя себе новую реальность. Пришло время упорядочить свои действия и сфокусироваться на конкретных действиях. Подумайте: с чего бы вы начали прямо сейчас?

Космический совет: сосредоточьтесь на своих действиях.

♋ Рак

Эта глава вашей жизни приносит с собой решение этих финансовых проблем. Поверьте, что у вас скоро будут средства, необходимые для погашения всех долгов, и не только материальных. Разговоры о семейных деньгах и наследстве также, вероятно, будут вестись прямо сейчас. Другие области вашей жизни могут казаться довольно хаотичными, так что не удивляйтесь небольшой суматохе.

Космический совет: приготовьтесь пополнить свой кошелек.

♌ Лев

Все неожиданные повороты могут стать определяющими факторами вашей судьбы и личности в целом. Прогулка по глубоким, темным тайникам вашей психики редко бывает легкой. Но вы прошли через все это с изяществом, поблагодарите себя за смелость и проделанный путь.

Космический совет: вы проделали большую работу над собой.

♍ Дева

По мере того как вы растете, развиваются и ваши отношения с людьми, которые разделяют ваши убеждения и ценности. Не бойтесь просить о помощи, когда вам непросто, тогда вы поймете, насколько богаты, имея сто друзей, а не сто рублей.

Космический совет: не бойтесь просить о помощи.

♎ Весы

Госпожа Удача сегодня на вашей стороне, и она работает сверхурочно, чтобы предоставить вам все возможности. Бросьте осторожность на ветер, когда вы шагаете в неизвестность. Сейчас самое время снова поверить в себя.

Космический совет: в вашу дверь постучатся новые возможности.

♏ Скорпион

У нас всегда есть выбор: мариноваться в горечи или превращать яд, налитый в нашу чашу, в сладкий эликсир. Звезды говорят, что у вас храброе сердце, и что вы выберете последнее, через что бы ни пришлось пройти. Пройдя стойко все трудности, вы станете более сильной и устойчивой версией себя.

Космический совет: превратите яд в сладкий эликсир.

♐ Стрелец

В вас столько амбиций, которые так и норовят быть реализованными. Определить конечную цель поможет накопленный опыт и ваше сердце. Оно уж точно знает, что вас необходимо и в каких количествах.

Космический совет: слушайте свое сердце.

♑ Козерог

Не беспокойтесь о мелочах так часто, как вы это практикуете. Гораздо больше пользы принесет своевременная прогулка на свежем воздухе или разговор по душам с близким человеком. Если не поможет это, то обратитесь за помощью к специалисту в области психотерапии, который грамотно поможет разложить все мысли по полочкам.

Космический совет: не беспокойтесь о мелочах.

♒ Водолей

События в жизни цикличны, особенно непростые, и вы это знаете. Так бывает у всех людей, поэтому опирайтесь на жизненный опыт тех, кому вы доверяете. Например, самому себе. Заведите дневник, визуализируйте свои желания или выплескивайте эмоции в творчество.

Космический совет: приготовьтесь пройти через огонь, воду и медные трубы.

♊ Рыбы

Все изменится к лучшему, за облаками уже виднеется радуга. Сегодня звезды вас просят использовать по полной внутренний резервуар оптимизма. Хорошее время для свидания! Скорее подбирайте красивый наряд, берите под руку своего возлюбленного и вперед за приключениями!

Космический совет: радуга уже за облаками.

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