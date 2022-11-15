Межэтажные перекрытия обрушились при пожаре на бывшем заводе «Зингер» в Подольске

В подмосковном Подольске загорелся бывший завод «Зингер». В соцсетях пользователи выкладывают видео с места ЧП. Клубы черного дыма высоко поднимаются над предприятием.

По нашей информации, в огне оказались 2800 квадратных метров. Все сотрудники, а это около 150 человек, экстренно эвакуированы.

В МЧС сообщили, что пожар возник на третьем этаже, там где хранилась упаковка. Произошло обрушение перекрытий между третьим и четвертыми этажами на площади 400 квадратных метров. По состоянию на данный момент, возгорание ликвидировано.