Межэтажные перекрытия обрушились при пожаре на бывшем заводе «Зингер» в Подольске

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Площадь возгорания на предприятии в Московской области составила 2800 квадратных метров. Сотрудникам МЧС уже удалось его ликвидировать.

Фото, видео: www.globallookpress.com / IMAGO/Marius Schwarz; 5-tv.ru

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В подмосковном Подольске загорелся бывший завод «Зингер». В соцсетях пользователи выкладывают видео с места ЧП. Клубы черного дыма высоко поднимаются над предприятием.

По нашей информации, в огне оказались 2800 квадратных метров. Все сотрудники, а это около 150 человек, экстренно эвакуированы.

В МЧС сообщили, что пожар возник на третьем этаже, там где хранилась упаковка. Произошло обрушение перекрытий между третьим и четвертыми этажами на площади 400 квадратных метров. По состоянию на данный момент, возгорание ликвидировано.

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