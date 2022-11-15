Броневик стал трофеем: в зоне СВО военные РФ ликвидировали польских наемников

Эфирная новость 209

Группу иностранцев заметили в неприглядном виде.

Фото, видео: Рогулин Дмитрий / ТАСС; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Специальная военная операция России

В районе Купянска российские военные ликвидировали группу польских наемников. В зону специальной-военной операции (СВО) мужчины прибыли, чтобы воевать на стороне ВСУ. Эти кадры были сняты еще в сентябре, но разошлись по соцсетям только сейчас.

— Поляки?
— Поляки, да. Смотри, как они одеты. Вон их целая куча.

Наемники передвигались на австралийском броневике Bushmaster. Его российские военнослужащие забрали в качестве трофея.

 

Тема:
Специальная военная операция России
15 нояб
Грозные РСЗО «Ураган» и ударные Ми-28Н: лучшее видео из зоны СВО за день
14 нояб
«У них были такие глаза…» — пароход «Арарат» вернулся за жителями Херсонской области
14 нояб
ВСУ понесли большие потери: российская армия отразила все удары националистов
14 нояб
Поговорить хочет, а сам не звонит: Макрон и Путин не общаются
14 нояб
Российские военные освободили Павловку в ДНР
14 нояб
Депутат Бурляев объяснил решимость военных РФ на передовой «генетикой русской души»
14 нояб
Нежданный гость: Зеленский прибыл в Херсон
14 нояб
«Сели за стол переговоров»: Макрон очень хочет завершения СВО
14 нояб
Как в Средневековье: националисты привязывают жителей Херсона к столбам
14 нояб
Украинский боевик перепутал ВС РФ и ВСУ и попал в плен
-2° Атмосферное давление 766 мм рт. ст.
Относительная влажность 69%
60.40
0.18 62.16
0.62
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на 15 ноября

Последние новости

8:25
Каспийской флотилии ВМФ России исполнилось 300 лет
8:16
Попала ребенком в морг и дружила с Высоцким: как сложилась судьба Лилии Майоровой
8:07
Зима близко: как дешево собрать модный сезонный гардероб
8:00
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на 15 ноября
7:58
Эксперты фиксируют снижение цен за аренду жилья в городах-миллионниках
7:49
Время не подвластно: героини «Клона» Иветти и Деуза встретились спустя годы

Сейчас читают

Подставились: как Россия ответит на попытку США ограбить ее посредством ООН
"Эта боль бесконечной разлуки": Лолита довела до слез драматичной историей любви
«Худшие варианты»: чем грозит актеру Вдовиченкову его диагноз
Под какими знаками Зодиака рождаются мужчины, которые хотят доминировать в отношениях

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Страшные предсказания Нострадамуса на 2023 год и будущие
Гороскоп на ноябрь 2022 для всех знаков — видео
Как отдыхаем на Новый год 2023 и сколько выходных дней
Каким будет Новый Год 2023 — чего ждать от Черного Кролика