С сегодняшнего дня реки и каналы Петербурга закрывают для маломерных судов. Ближайшие полгода они будут открыты только для водного транспорта спецназначения. Судоходные компании подводят итоги: год, по их словам, несмотря на отсутствие иностранных туристов, был удачным. За счет чего, знает Дмитрий Будков.

Дворцовая набережная. Теплоход «Москва -201» отправляется с пристани в свой последний рейс. Последний в этом сезоне навигации.

«Самая высокая точка Российской Империи. До революции. На шпиле ангел — хранитель города», — рассказывает гид.

И даже под серым небом величие Северной столицы не перестает удивлять туристов: тех, кто приехал сюда впервые и тех, кто бывает по несколько раз в год.

«Я прибыла из Москвы Наверное, традиция для нас, когда мы бываем в этом городе, обязательно прокатиться на речном трамвае», — поделилась Нина.

«Я приехала из Красноярска посмотреть на Северную столицу. Очень красиво, конечно. Много каналов, красивые улочки», — рассказала Татьяна.

«На последние рейсы в этом сезоне навигации нет такого ажиотажа, как это обычно бывает летом в яркую солнечную погоду. И, тем не менее, туристы покупают билеты, чтобы прокатиться по рекам, канала города и увидеть прекрасные виды Петербурга, открывающиеся с воды», — сообщил корреспондент Дмитрий Будков.

С 15 ноября реки и каналы Петербурга на полгода закрывают для маломерных судов, но они остаются открытыми для водного транспорта спецназначения. Сампсониевский, Гренадерский, Кантемировский — эти мосты первыми отправляются на подготовку к зиме. В этом сезоне разводить их больше не будут, а для судоходных компаний настало время подвести итоги.

«Сезон прошел успешно. Было хорошее, теплое лето. Внутренний туризм был на подъеме. Перевезли больше чем это было в пандемийное время. По нашей компании мы за навигацию перевезли более миллиона ста тысяч пассажиров, что на 25% больше нашего рекордного показателя 2019-го года», — сообщил генеральный директор судоходной компании Юрий Набатов.

Вернуться к допандемийному пассажиропотоку на речных круизах, говорят в Совете ассоциации владельцев маломерных судов Петербурга, все еще остается не выполнимой задачей. Особенно по количеству зарубежных туристов. Их стало меньше, чем раньше на 40%. В свою очередь, многие судовладельцы до сих пор рассчитываются с кредитами для своего бизнеса.

«Туристов из-за рубежа в том году, понятно, практически не было. В этом году практически нет. Но в этом году обстановка в мире с пандемией меняется и ждем туристов из Азии», — сообщил председатель Совета ассоциации владельцев малокамерных судов Перебурга Александр Камелин.

Для больших судов на Неве, в том числе Малой и Большой, навигация продолжится до конца ноября. И это значит, у гостей Петербурга еще есть шанс в этом туристическом сезоне увидеть одну из главных достопримечательностей города — разведение мостов.