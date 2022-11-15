«Говорят чужие тексты»: Лоза не злится на попавших под санкции РФ актеров из США

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 103

Музыкант Лоза призвал не обижаться на попавших под санкции РФ актеров из США

«Говорят чужие тексты»: Лоза не злится на попавших под санкции РФ актеров из США

Фото: Фомичев Михаил/ITAR-TASS / ТАСС

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Несмотря на то, что этим знаменитостям нельзя приезжать в Россию, граждане страны продолжат смотреть фильмы с их участием.

Певец Юрий Лоза призвал не обижаться на актеров — те всегда исполняли придуманные роли, ведь это их профессия. Так он прокомментировал запрет России на въезд в страну артистам Шону Пенну, Бену Стиллеру и Джиму Керри, которые негативно относятся к специальной военной операции (СВО). Ограничения стали ответом на действия Канады, она ввела санкции против некоторых российских знаменитостей.

По мнению Лозы деятельность актеров говорит сама за себя. Они всегда читали придуманные сценарии и, вероятно, негативная позиция к действиям ВС РФ в Донбассе тоже этим объясняется.

«Они актеры, всю жизнь говорят чужие тексты, а потому обижаться на них мы не будем, тем более, не перестанем смотреть фильмы, в которых они участвовали», — приводит слова музыканта издание Газета.ру со ссылкой на приватный Telegram-канал певца.

Еще 24 февраля президент России Владимир Путин обратился к нации и заявил о начале специальной военной операции на Украине. Это было необходимо, потому что Киев нарушил минские соглашения и продолжил обстреливать ЛДНР. Российский лидер решил оказать республикам военную поддержку, но США и страны Запада расценили этот жест как «вторжение», поэтому начали вести антироссийскую риторику.

Некоторые отечественные знаменитости поддались западной пропаганде в связи с чем покинули родину, а за ее пределами начали потакать европейцам. Ранее 5-tv.ru сообщал, как живут сбежавшие из РФ звезды.

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