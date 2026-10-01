Почти в два раза младше: Джим Керри тайно женился на художнице

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 27 0

Впервые пара вместе вышла в свет всего семь месяцев назад.

На ком женился Джим Керри

Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/Romuald Meigneux / Starfac

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Джим Керри тайно женился на художнице Мин А

Голливудский актер Джим Керри тайно женился. Об этом сообщило издание People со ссылкой на представителя артиста.

По информации издания, избранницей 64-летней звезды стала 34-летняя художница Мин А. Впервые вместе в свет они вышли около семи месяцев назад. Это была премия «Сезар», где Керри представлял ее как «грациозную супницу». Более того, актер упомянул возлюбленную в своей речи, где говорил слова благодарности членам семьи.

Несмотря на то что официально вместе они предстали перед общественностью чуть больше чем полгода назад, журналисты предполагают, что парой артист и художница стали еще несколько лет назад. Например, еще в 2022 году их вместе видели вечером после завершения благотворительного бала в Лос-Анджелесе.

Для Керри это уже третий брак. Первой женой голливудской звезды была актриса Мелисса Уомер, в союзе с которой родилась их дочь Джейн Эрин Керри. Вместе они прожили восемь лет, с 1987-го по 1995 год.

Второй женой актера стала его партнерша по фильму «Тупой и еще тупее» Лорен Холли. Они поженились в 1996 году, но всего через десять месяцев оформили развод.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что фронтмен итальянской рок-группы Maneskin Дамиано Давид и американская певица и актриса Дав Камерон стали мужем и женой.

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