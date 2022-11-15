Росавиация: на борту аварийно севшего Ми-8 под Иркутском пассажиров не было

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Светлана Шевченко
Светлана Шевченко Светлана Шевченко Журналист Эксклюзив 36

Пока вертолет не найден. В месте посадки буран и отсутствует связь.

Росавиация: на борту аварийно севшего Ми-8 под Иркутском пассажиров не было

Фото: www.globallookpress.com / MOD Russia

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На борту аварийно севшего в Иркутской области вертолета Ми-8 пассажиров не было. Только члены экипажа. Такую информацию уточнила 5-tv.ru советник руководителя Федерального агентства воздушного транспорта Елена Михеева.

«Пассажиры отсутствовали. Готовится к вылету самолет Росавиации со спасателями для проведения всех необходимых мероприятий», — добавили в Росавиации.

По уточненным данным, вертолет сел в 78 километрах на северо-восток от Жигалково в Жигаловском районе области и в 346 километрах от столицы региона. В настоящее время Ми-8 пока не найден, так как в районе приземления сильный буран и отсутствует связь. Известно, что экипаж направлялся на Ковыткинское газоконденсатное месторождение. Принадлежит авиакомпании «Ангара».

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