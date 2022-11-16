Названы шесть заболеваний, которыми страдают любители фастфуда

|
Эльнара Бакиева
Эльнара Бакиева 24

Диетологи назвали последствия для здоровья от частого употребления фастфуда

Названы шесть заболеваний, которыми страдают любители фастфуда

Фото: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey

Читайте нас в: Дзен Новости

Полакомиться горячей шаурмой на улице любят многие, но что известно о последствиях таких перекусов?

Диетологи не советуют увлекаться фастфудом, чтобы не прибавлять в весе, но не стоит забывать и о других неприятных последствиях употребления такой пищи «на бегу». Подробнее о вреде уличной еды пишет Сибкрай.ru.

Итак, шаурмой, бургерами и пирожками из ларьков обожают лакомиться многие, но правила гигиены, срок годности продуктов и чистота рабочего помещения часто оставляют желать лучшего. И бояться стоит не столько микробов, которые могут уничтожить ваш иммунитет, сколько вирусов и инфекций. Они достаточно устойчивы и могут вызвать болезни ЖКТ.

Жидкий стул

Самое безобидное последствие фастфуда. Однако оно может застать врасплох, что доставляет массу дискомфорта.

Тиф

Жар, понос и спазмы живота, вызванные микробами в пище, могут проявиться не сразу. Из-за этого люди часто неверно диагностируют брюшной тиф.

Гастрит

Бактерии, вызванные острой пищей, поселяются и размножаются в желудке человека. Это состояние сопровождается мучительными болями. 

Глисты

Это ленточные черви, которые могут приземлиться вместе с пылью на еду и попасть в ваш организм. Находясь в кишечнике, они питаются за счет организма, поражая внутренние органы и системы.

Гепатит

К такому заболеванию могут привести плохо вымытые фрукты и овощи. А также неочищенная вода и отсутствие дезинфекции на кухне.

Желудочные инфекции

От обычного пирожка с мясом можно получить сальмонеллез. Его вызывают ядовитые бактерии, которые находятся в инфицированной свинине или говядине. А если заболеете ботулизмом, то получите постоянный токсикоз.

Тщательно взвесьте все «за» и «против», когда захотите купить что-либо в уличной лавке. Это не значит, что нужно и вовсе отказываться от любимой шаурмы, хот-догов или пиццы. Но безопаснее и полезнее будет тот фастфуд, который готовят и подают в различных заведениях, где условия для готовки соответствуют требованиям СанПиНа.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие продукты нельзя есть на ночь.

-3° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
60.31
-0.09 62.63
0.47
Конец близок: пугающие предсказания ясновидящих на последние месяцы 2022...

Последние новости

5:46
Ваза почти за миллион рублей и интимное украшение: Орлова похвасталась подарками
5:35
Названы шесть заболеваний, которыми страдают любители фастфуда
5:24
Ивлеева рассекретила новый проект пропавшего Дмитрия Нагиева: «Это уровень»
5:13
«Россию отменяют, но без нее не могут»: как реагировали на РФ на саммите G20
4:52
Звезда «Дома-2» Ефременкова вновь жалуется на материнство: «Чуда не случится»
4:40
Конец близок: пугающие предсказания ясновидящих на последние месяцы 2022 года

Сейчас читают

Юрист поделилась, как выйти на пенсию досрочно
"Хоть в трусах": Кравец объяснила шокирующую выходку 55-летнего Киркорова с лосинами
AUKUS: тайный план англосаксов. При чем здесь Антарктида?
Мясо - это важно: Онколог рассказал, какая еда на самом деле запускает рак

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Страшные предсказания Нострадамуса на 2023 год и будущие
Гороскоп на ноябрь 2022 для всех знаков — видео
Как отдыхаем на Новый год 2023 и сколько выходных дней
Каким будет Новый Год 2023 — чего ждать от Черного Кролика