ГД приняла закон о пособии в связи с рождением и воспитанием ребенка

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Анна Гончаренко
Анна Гончаренко 6

Госдума приняла закон о едином пособии в связи с рождением и воспитанием ребёнка

ГД приняла закон о пособии в связи с рождением и воспитанием ребенка

Фото: www.globallookpress.com / Jiri Hubatka

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Сумма выплат будет установлена в индивидуальном порядке в зависимости от уровня дохода семьи.

Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон о выплате в связи с рождением ребенка. Речь идет о единых выплатах в связи с рождением и воспитанием ребенка в поддержку семьям, чей доход ниже одного регионального прожиточного минимума на человека.

«Предлагается ввести с 1 января 2023 года универсальное пособие с учетом единого подхода к назначению и осуществлению ежемесячной выплаты на ребенка до достижения им возраста 17 лет и беременным женщинам», — гласит пояснительный материал к законопроекту.

Размер пособия в зависимости от уровня дохода семьи будет индивидуально рассмотрен и установлен. Это от 50 до 100 процентов от регионального прожиточного минимума. Благодаря принятому законопроекту государство сможет оказать финансовую поддержку более девяти миллионам детей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о продлении на четыре года программу материнского капитала и увеличили сумму выплаты. Депутаты Госдумы и вовсе предложили сделать этот важный проект бессрочным.

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