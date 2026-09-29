Котлеты по-киевски больше нет: в столовой Госдумы переименовали популярное блюдо

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова Эксклюзив 1 428 0

Стоимость порции составляет 270 рублей.

Фото, видео: Александр Мамаев/ТАСС; 5-tv.ru

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В столовой Государственной думы РФ изменили название популярного блюда в меню — вместо «котлеты по-киевски» теперь указана «котлета со сливочным маслом». Видео с обновленным ассортиментом столовой публикует 5-tv.ru.

Ранее блюдо в парламентской столовой значилось под названием «котлета по-киевски», однако с началом нового парламентского сезона его переименовали.

Стоимость одной порции составляет 270 рублей, вес котлеты — 128 граммов. При этом причины изменения названия и инициатор решения не уточняются.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Белоруссии аналог американской сети быстрого питания переименовал кофе «Американо». Теперь напиток в меню называется «Наша кава». Решение о смене названия связано с предложением президента Белоруссии Александра Лукашенко. Во время обсуждения ассортимента он отметил, что напитку стоит дать название, связанное с белорусским брендом.

При этом остальные позиции в меню сохранили прежние названия. Покупателям по-прежнему доступны напитки и блюда с иностранными наименованиями, включая «Флет Вайт» и «Чикен Фреш Ролл». «Наша кава» стала единственной позицией, которую переименовали.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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