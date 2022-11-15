«Великий продюсер»: за что экс-солист «Ласкового мая» благодарен Разину

|
Светлана Шевченко
Светлана Шевченко Светлана Шевченко Журналист Эксклюзив 51

Экс-солист группы «Ласковый май» Андрей Гуров назвал Разина величайшим продюсером

Фото, видео: Instagram* / gurov8192; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

После смерти Юрия Шатунова конфликт по поводу правообладания песнями популярнейшего коллектива и личности самого продюсера разгорелся с новой силой.

Весь Интернет сейчас обсуждает главный скандал — российский продюсер Андрей Разин заявил, что вскоре из Сети будут удалены все видео с Юрием Шатуновым, а тем, кто не удалит контент «Ласкового мая» — грозят миллионные иски.

А вот бывший участник группы Андрей Гуров тем не менее, до сих пор считает Разина великим человеком, несмотря на его угрозы. Об этом он заявил в эксклюзивном интервью 5-tv.ru. Ведь именно благодаря этому продюсеру экс-солист «Ласкового мая» попал в группу в столь раннем возрасте.

«Да, меня пригласил Андрей Разин. И он пригласил уже после того, как брат старший уже был в „Ласковом мае“, Юра Гуров», — сказал музыкант.

По его словам, было много чего хорошего и плохого, однако без этого музыкальный коллектив и вовсе бы не состоялся.

«Потому что все, что он (Андрей Разин — прим. редакции) делал — он стремился это делать вопреки каким-то домыслам, разговорам, вопреки писанинам каких-то журналистов, которые противоречили тому, что происходило в коллективе», — говорит артист.

Экс-солист группы также заявил, что пока вся ситуация остается непонятной, потому что все песни принадлежат лейблу WMA, а это в нашей стране — важнее.

«Поэтому отношение до сих пор к нему осталось как к великому человеку и великому продюсеру», — заключил Гуров.

Ранее Андрей Разин анонсировал перезапуск группы с молодыми исполнителями. Продюсер отметил, что новые видео будет только на двух YouTube-каналах — «Андрей Разин» и «Ласковый май».

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

-2° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
60.40
0.18 62.16
0.62
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на 15 ноября

Последние новости

19:07
«Лучше сам расскажу»: Эдгар Запашный пострадал от лап тигра
18:59
Ксения Собчак посетила офис корпорации «Ростех»
18:50
Причиной ЧП с подростком в бассейне Нижневартовская могла стать эпилепсия
18:43
Международная реакция на резолюцию Генассамблеи ООН о репарациях Украине
18:37
«Получит повестку — пойдет служить»: Харатьян не отмажет сына от мобилизации
18:26
Несколько регионов Украины оказались обесточены из-за взрывов

Сейчас читают

Юрист поделилась, как выйти на пенсию досрочно
"Хоть в трусах": Кравец объяснила шокирующую выходку 55-летнего Киркорова с лосинами
AUKUS: тайный план англосаксов. При чем здесь Антарктида?
Мясо - это важно: Онколог рассказал, какая еда на самом деле запускает рак

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Страшные предсказания Нострадамуса на 2023 год и будущие
Гороскоп на ноябрь 2022 для всех знаков — видео
Как отдыхаем на Новый год 2023 и сколько выходных дней
Каким будет Новый Год 2023 — чего ждать от Черного Кролика