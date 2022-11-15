«Мы в зоне внимания недоброжелателей»: Пригожин о санкциях против Джима Керри

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Анна Гончаренко
Анна Гончаренко Эксклюзив 36

Пригожин о запрете на въезд в РФ Джиму Керри: нужно меньше уделять внимания врагам

Фото, видео: www.globallookpress.com / Isabelle Vautier; 5-tv.ru

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Продюсер призвал больше сил вкладывать в собственные достижения.

Продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал санкции, введенные Россией против американского актера Джима Керри. Теперь звезде юмористических фильмов и еще сотне канадцам запрещен въезд в РФ из-за непосредственного отношения к агрессивным действиям в сторону России.

В эксклюзивном комментарии 5-tv.ru российский продюсер также озвучил мнение о враждебно настроенных личностях и пути, на который необходимо выйти российскому обществу. По его мнению, на Россию постоянно были нападки, которые не испытывала ни одна страна мира.

«Столько, сколько было напастей и нападков на нашу Родину, на нашу страну, наверное, не было ни на одну страну в мире. Мы все время каким-то образом находимся в зоне повышенного внимания наших недоброжелателей или доброжелателей в кавычках», — сказал Иосиф Пригожин.

Он отметил, что нам необходимо настроиться на поиск друзей и больше выделять им сил, а акцентировать внимание на врагах не стоит.

«Побеждать мы можем всех их только своими достижениями, только нашими успехами. Чем больше будут наши успехи, тем больше будет уважение. А сегодня по определенным обстоятельствам, мы постоянно находимся в зоне оправдательной. Мы все время пытаемся кому-то угодить. Нам нужно найти свой путь и идти по этому пути», — объяснил Иосиф Пригожин.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в сентябре под персональные санкции РФ попали американские актеры Шон Пенн и Бен Стиллер.

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