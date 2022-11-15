Беременна в 26: Зепюр Буртян и Павел Прилучный могут ждать первенца

Фанаты знаменитой пары обратили внимание на новый стиль актрисы: из облегающих нарядов она переоделась в платья свободного кроя.

В сети вовсю обсуждают новости о возможной беременности новоиспеченной жены Павла Прилучного актрисы Зепюр Брутян.

Все началось с того, что в своих соцсетях девушка выложила видео с премьеры фильма, на котором она предстала в платье довольно свободного кроя. Публикацию Брутян сопроводила трогательными словами.

«С премьерой, любимый! Я была с тобой на съемках и знала сюжет, но снова плакала, когда смотрела. Это одна из любимых твоих ролей! Превосходная актерская работа. Горжусь тобой!» — подписала пост Зепюр Брутян.

Поклонники тут же заметили, что эта одежда не совсем в ее стиле — ведь 26-летняя звезда всегда любила выходить в свет в обтягивающих нарядах. Кроме того, сам актер Прилучный необычно вел себя на мероприятии и постоянно поддерживал жену за живот.

Пока никаких комментариев супруги не давали. Павел Прилучный и Зепюр Брутян поженились весной 2022 года, а в конце августа сыграли яркую свадьбу. От торжества влюбленные еще не отошли и наслаждаются друг другом, активно демонстрируя свои чувства в соцсетях и на публике.

Ранее 5-tv.ru писал, что они покинули Россию и, судя по всему, отправились в Минск.