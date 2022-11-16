Психолог раскрыла причину расставания принца Гарри и Меган Маркл

Одно обстоятельство в корне изменило взгляды сына Карла III на жизнь и свою спутницу.

Принц Гарри и Меган Маркл на грани разрыва, в этом, в частности, уверена скандальная британская писательница Колин Кэмпбелл. По ее словам, пара уже наняла юристов, чтобы начать бракоразводный процесс. Что стало точкой невозврата в отношениях двух знаменитых персон и почему все случилось именно сейчас, когда, казалось бы, все обстоятельства на стороне Меган? Ведь королевы Елизаветы больше нет в живых и можно, хотя бы частично, скинуть оковы. Своим мнением на этот счет в эксклюзивном интервью для 5-tv.ru поделилась психолог Лерона Наринская.

Эксперт объясняет события в отношениях пары закончившимся бунтом принца Гарри. У него, полагает она, он случился не в подростковом возрасте, а позже. На этом фоне он выбрал себе девушку не из своего круга, женился и обзавелся детьми.

«Это случается с хорошими мальчиками, которые растут в строгости, строгости традиций. И не важно, когда это случается в каком возрасте, это может случиться в любом возрасте. И он находит девочку, которая — противоположность этим традициям. Она американка, она свободная. Она яркая, она киноактриса. У нее совсем другие ценности. <…> А полюса, как известно, притягиваются», — объясняет собеседница.

Но союз противоположностей не может быть долгим, уверена она. И точкой невозврата стала смерть королевы Елизаветы II. Именно с этого момента мировоззрение принца начинает меняться.

«Он, как будто бы, наследует часть ее мировоззрения, традиционность, ее взгляды и принципы. Он меняется. И что раньше казалось ему прекрасным, что притягивало его в Меган, становится для него неприемлемым. Он начинает проживать свою другую ипостась. И он становится на сторону семьи, которая была изначально против Меган», — говорит психолог.

Ситуацию не спасают попытки Меган Маркл соответствовать мужу и его семье. Склад ее характера, манеры, сфера деятельности — все это неприемлемо для представителей королевской династии.

«Меган, безусловно, старалась соответствовать: сменила гардероб и вела себя немного иначе, чем ранее. Но этого недостаточно. Она не согласна меняться дальше и становиться еще более традиционной. Она другая», — уверена психолог.

В итоге взрослый принц смотрит на герцогиню другими глазами — ему с ней не больше не по пути. И, возможно, ни дети, ни другие связывающие их обстоятельства не будут препятствием для расставания.

«Это такой этап очень важный для принца, его взросления. Но этот брак не был ошибкой. <…> Это то, что позволило ему повзрослеть. А Меган тоже очень много взяла от этих отношений. Эти отношения подходят к завершению. Это нормально», — считает эксперт.

В завершение психолог предположила, что новой избранницей Гарри станет женщина более традиционных взглядов, которые разделяют его родные, которых требует его статус, родословная, менталитет.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что на фоне слухов о разводе принц Гарри посетил Гавайи без Маркл.