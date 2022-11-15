Финальный трюк: Аскольд Запашный раскрыл детали нападения тигра на брата

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Светлана Шевченко
Светлана Шевченко Светлана Шевченко Журналист Эксклюзив 167

Аскольд Запашный: Эдграрду наложили несколько швов после нападения тигра

Фото, видео: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова; © РИА Новости / Максим Блинов; 5-tv.ru

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Тигр напал на российскую знаменитость не со зла, а из-за того, что дрессировщик немного отвлекся. По словам его брата, это все лишь «случай».

Сегодня с известным российским дрессировщиком Эдгардом Запашным произошло происшествие, которое вызвало большой резонанс в соцсетях. О важных подробностях эксклюзивно 5-tv.ru рассказал его брат Аскольд Запашный.

«С молодым тигренком репетировал. Он уже подрос — 100 килограммов весит, даже больше. И просто во время того, когда его укладывали на фактически уже финальный трюк, он спружинил вперед. Просто вместо того, чтобы назад отходить, а не вперед — Эдгард не ожидал и немножко отвлекся. А тот во время прыжка когтем задел его», — говорит Аскольд.

Дрессировщик также заметил, что тигр сделал это не со зла и никакого серьезного нападения там не было. Поэтому все обошлось довольно легко и Эдгарду наложили в больнице несколько швов.

Ранее знаменитый дрессировщик признался, что инцидент произошел по его ошибке.

Остается надеяться, что после этого нападения Эдгард и его тигренок смогут продолжить репетиции с тем же настроем.

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