Финальный трюк: Аскольд Запашный раскрыл детали нападения тигра на брата

Тигр напал на российскую знаменитость не со зла, а из-за того, что дрессировщик немного отвлекся. По словам его брата, это все лишь «случай».

Сегодня с известным российским дрессировщиком Эдгардом Запашным произошло происшествие, которое вызвало большой резонанс в соцсетях. О важных подробностях эксклюзивно 5-tv.ru рассказал его брат Аскольд Запашный.

«С молодым тигренком репетировал. Он уже подрос — 100 килограммов весит, даже больше. И просто во время того, когда его укладывали на фактически уже финальный трюк, он спружинил вперед. Просто вместо того, чтобы назад отходить, а не вперед — Эдгард не ожидал и немножко отвлекся. А тот во время прыжка когтем задел его», — говорит Аскольд.

Дрессировщик также заметил, что тигр сделал это не со зла и никакого серьезного нападения там не было. Поэтому все обошлось довольно легко и Эдгарду наложили в больнице несколько швов.

Ранее знаменитый дрессировщик признался, что инцидент произошел по его ошибке.

Остается надеяться, что после этого нападения Эдгард и его тигренок смогут продолжить репетиции с тем же настроем.