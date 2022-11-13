«Должно было остаться тайной»: причастна ли Собчак к делу о вымогательстве?

Есть предположение, что знаменитость продюсировала проект задержанных. Однако это должно было остаться в тайне.

Появились новые подробности о причастности журналистки Ксении Собчак к делу о вымогательстве у главы госкорпорации «Ростех» Сергея Чемезова. Адвокат одного из задержанных фигурантов Дмитрий Малютов рассказал, что Собчак продюсировала тот самый Telegram-канал, вокруг которого развернулся скандал.

Подозреваемые сейчас — бывший главный редактор Tatler Ариан Романовский (Кузьмин), директор телеведущей Кирилл Суханов, а позже и журналист Тамерлан Бигаев. Их задержали и предъявили обвинение по статье «Вымогательство в особо крупном размере». Мужчинам грозит лишение свободы сроком до 15 лет.

Адвокат Романовского в беседе с 5-tv.ru сообщил, что у его подзащитного были договорные отношения с Собчак. Сама Ксения Анатольевна якобы числилась на бумагах как продюсер медиа.

«С одной стороны, была продюсер Собчак, а исполнители — это команда Кузьмина», — рассказал Малютов.

По словам Малютова, задержанные не могли рассекретить подобные сведения. Дело в том, что договор предусматривал штраф в размере пяти миллионов рублей за обнародование данных о роли Ксении Собчак.

Сама Собчак в этом деле имеет статус свидетеля, но телеведущая решила обезопасить себя. В конце октября она пешком пересекла границу с Литвой по израильскому паспорту, пока полиция проводила обыск в ее особняке и искала ее в аэропортах.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Ксения Собчак вернулась в Россию.