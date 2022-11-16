Правда или долг: этические вызовы ХХI века обсудили ученые на форуме в Москве

Сегодня болезни человека, например, можно спрогнозировать еще до рождения, пока ребенок в утробе, а проявятся они через десятки лет. Нужно ли говорить родителям?..

Вызовы XXI века обсуждали сегодня на всероссийской конференции. Вызовы неочевидные. Этические. Связанные с колоссальным прорывом генетической медицины.

Сегодня болезни человека, например, можно спрогнозировать еще до рождения, пока ребенок в утробе, а проявятся они через десятки лет. Нужно ли говорить родителям?.. А значит омрачать годы тревожным ожиданием. Или как сделать, чтобы неизлечимо больной пациент не тонул в страхе и одиночестве? Максим Прихода искал ответы вместе со специалистами.

Главный врачебный этический принцип «не навреди» со времен Гиппократа не менялся. А вот некоторые другие, появившиеся в течение следующих 2,5 тысячи лет, подлежат обсуждению, например, что такое «достоинство пациента» и «врачебный долг».

«Мне кажется, что третьим принципом у нас мог бы быть принцип уважения достоинства пациента. И вот, что касается четвертого принципа, если делать четвертый, да может быть, делать пятый — это вот как раз то, что можно обсуждать: соблюдения долга, учитывая нашу советскую традицию», — говорит доцент кафедры биоэтики Российского национального исследовательского университета имени Н. И. Пирогова Елена Гребенщикова.

На конференции «Биоэтика и Генетика» представители профильных органов власти, научное сообщество и практикующие врачи обсуждают, в том числе, как в эпоху технологических прорывов в медицине сделать так, чтобы пациенту было не больно, не страшно и не одиноко.

Это медицинское мероприятие строго узкоспециальное. Некоторые дискуссии и круглые столы закрыты для публики и прессы. Но главная тема здесь — биоэтика. То есть, отношение врача и пациента. А значит то, что здесь обсуждается, имеет значение для всех.

И именно генетика — та сфера, в которой вопросы морального выбора перед врачом встают наиболее часто. Например, что делать, если пациент отказывается от терапии под надуманным предлогом, и стоит ли сообщать будущим родителям о диагнозе их ребенка, который проявится лишь спустя десятилетия.

«При обследовании одного члена семьи мы выявили вариант гена, который ведет к наследственному раку, — он может быть и у его родственников кровных. И это профилактические операции спасут им жизнь. Но человек говорит „нет“. Вот по закону вы должны следовать врачебной тайне. И по закону я не хочу раскрывать эту информацию», — заявляет замдиректора по научной работе Медико-генетического научного центра имени академика Н. П. Бочкова, председатель общества медицинских генетиков Вера Ижевская.

Последние годы для генетических исследований были прорывными. Сейчас специалисты могут диагностировать тяжелые заболевания не то что на ранней, а на эмбриональной стадии.

«Наука идет семимильными шагами, и мы не всегда успеваем даже осмыслить то, к чему мы пришли, и что мы можем теоретически применять, да и практически применять. Наверное, важным все-таки основополагающим принципом остается принцип „не навреди“. Он лежит в основе любого врачевания, любого врача», — говорит кандидат медицинских наук, ведущий научный сотрудник Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Минздрава России (НМИЦ Эндокринологии), член президиума Российской ассоциации содействия науки РФ Мария Воронцова.

«Те состояния, которые мы раньше считали, допустим, случайным событием или же вызванными какими-то процессами, скажем, эпилепсия. Предполагалось, что всегда находится очаг: или это опухоль, или это травмы, или еще что-то в этом роде. За последние десять лет открыто более пятисот генов, которые приводят к эпилептическим состояниям», — отмечает директор медико-генетического научного центра имени академика Бочкова, главный специалист по медицинской генетике Минздрава России, академик РАН Сергей Куцев.

И хотя чем больше человек узнает о том, как устроен его геном, тем больше моральных вопросов перед ним возникает, это не отменяет главного: генетика — наука о том, как зарождается и по каким законам развивается жизнь, может помочь эту самую жизнь продлить и улучшить, как говорят врачи, ее качество.