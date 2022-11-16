Киев признался в применении ПВО рядом с Польшей

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Анна Гончаренко
Анна Гончаренко 20

CNN: Украина подтвердила использование систем ПВО рядом с местом падения ракет в Польше

Киев признался в применении ПВО рядом с Польшей

Фото: © РИА Новости / Министерство обороны РФ

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Украинские военные пытаются объяснить западным спонсорам, что якобы пытались сбить российскую ракету.

Военные Украины признали, что 15 ноября задействовали свою систему противовоздушной обороны (ПВО) рядом с место падения ракет в Польше. Киев начал объяснять американским спонсорам, что пытался перехватить российскую ракету. О мутных данных киевского режима и рассказал CNN со ссылкой на официального представителя США.

«Они проинформировали США и других западных союзников, что пытались перехватить российскую ракету в период времени и в месте, совпадающих с параметрами инцидента на территории Польши. Именно эта информация послужила основой для текущей оценки американцами этого инцидента. Представитель Пентагона сослался на комментарии президента Джо Байдена вчера вечером: «Маловероятно, осознавая траекторию, что ракета была запущена из России. Но посмотрим, посмотрим», — написали журналисты газеты.

Вечером 15 ноября власти Польши сообщили о падении ракеты в селе Пшеводув. Погибли два человека. В польском МИДе заявили, что ракета якобы принадлежит России. Однако впоследствии эти данные были опровергнуты. В Минобороны РФ назвали обвинения Польши «провокацией в целях эскалации обстановки». И на следующий день президент Польши Анджей Дуда подтвердил, что на данный момент не существует доказательств причастности России к запуску ракеты.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что президента Украины Владимира Зеленского возненавидели после слов о падении ракеты в Польше.

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