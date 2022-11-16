«Вас будут судить!»: Зеленского возненавидели после слов о ракетах в Польше

Президент Украины совершил ошибку и «свалил» вину на Россию, пустив пыль в глаза своим западным союзникам.

Украинский лидер Владимир Зеленский в пух и прах раскритикован пользователями сети после заявления о падении ракеты в Польше. В своем Twitter глава Незалежной сообщил о проведенных переговорах с польским коллегой Анджеем Дудой. По его словам, все страны Европы должны быть защищены от террористических действий России. Однако большинство читателей не разделило мнение политика.

«Вы извинились за то, что выпустили ту ракету по Польше? Вашим ребятам нужна лучшая подготовка», — написал пользователь с именем Captain Crunch.

На комментарий Кранча сразу отреагировал читатель с никнеймом VULU. Он заявил, что главная цель Зеленского — втянуть в свой конфликт другие страны.

«Мир должен быть защищен от вас. Украинские С300 AD поразили Польшу», — ответил комментатор под именем George Simmons.

Против украинского лидера ополчились и американцы. Девушка под именем Tiffany AmericanGirl написала, что не хочет тратить собственные деньги и усилия на военную помощь для не имеющего к ней отношения государства. Она призвала главу Незалежной наконец-то «покончить с этим и оставить их в покое».

«Вас будут судить! Вы должны были договориться о мире! Вся кровь ваших народов на ваших руках», — оставил комментарий с ником Tammie McDonald.

Также в посте появились и китайские граждане. Пользователь с ником 拓人 пристыдил украинского президента и призвал его к извинениям. По его мнению, Зеленский свалил свою вину на Россию и не может признаться в этом. Это показывает лидера не с лучшей стороны.

«Президент Зеленский, я думаю, вам следует признать и извиниться за ошибки в ваших заявлениях о ракетных ударах по Польше. Признание ошибки и извинение — это проявление мужества, а не стыда. В противном случае я считаю, могут быть подорваны национальные интересы Украины», — объяснил китаец.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Киеве взбесились после предложения Пентагоном переговоров с Россией.