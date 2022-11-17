РКН проверит информацию об утечке персональных данных клиентов «Дом.ру»

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В сеть утекли номера телефонов, адреса, ИНН и даже банковские реквизиты граждан.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Jens Büttner; 5-tv.ru

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Один из крупнейших интернет-провайдеров Петербурга и Ленобласти оказался в центре скандала. В сеть утекли личные данные трех, а по некоторым данным, даже четырех миллионов клиентов «Дом.ру».

Это номера телефонов, адреса, ИНН и даже банковские реквизиты. Сведения актуальны на ноябрь 2021-го года. В компании сообщили, что проводят внутреннюю проверку и обещали принять дополнительные меры защиты информации.

Роскомнадзор также намерен проверить информацию об утечке персональных данных клиентов провайдера. Об этом сообщает «Интерфакс».

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