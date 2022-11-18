Риелтор сравнил стоимость особняка Ханны и замка Пугачевой: «Можно поздравить»

Смогла ли певица переплюнуть знаменитую пару?

Загородный особняк обошелся певице Ханне примерно в 500 миллионов рублей. Это одно из самых дорогих и роскошных приобретений среди звезд за последнее время, но по стоимости оно все равно уступает замку Аллы Пугачевой и Максима Галкина*. Об этом в эксклюзивном интервью для 5-tv.ru рассказал эксперт по недвижимости Данил Ковтуненко.

«Действительно, можно поздравить певицу Ханну и ее мужа Пашу с приобретением дома. Отличное направление — Новорижское шоссе, многие покупают там дома или строят, потому что удобно, запад… Точнее, речь идет о покупке особняка, потому что его метраж составляет 1600 метров квадратных, три этажа. И учитывая это направление и цену за метр квадратный, можно оценить такой дом примерно в 200 миллионов рублей», — предположил собеседник.

Еще порядка в 300 миллионов звезде обошлись ремонт и интерьеры, считает эксперт. К примеру, туалет у певицы отделан темным деревом и зеркалами, в гостиной много декора в золоте и мраморе.

«Мраморные столешницы, золотые раковины — все эстетично, выглядит очень богато, качественно. Итого мы получаем дом на Новой Риге в 400-500 миллионов. Довольно серьезная сумма, но это все равно не догонит по стоимости замок Пугачевой и Галкина в деревне Грязь, который оценивается примерно в один миллиард рублей. Но все равно это отличное приобретение, хороший выбор», — заключил эксперт.

К слову, певица Ханна похвасталась дорогим интерьером в своем особняке несколько дней назад. Девушка призналась в соцсетях, что наконец осуществила свою мечту. Когда-то она смотрела дорогие интерьерные журналы и не могла поверить, что такое бывает. А теперь знаменитость может и сама позировать на фоне роскошной обстановки своего дома для специализированных изданий.

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* — признан в россии иноагентом