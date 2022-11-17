Ольга Будина заявила, что готова отправить своего сына в военкомат

По словам актрисы, все мамы сейчас должны готовить своих сыновей к спецоперации.

Актриса театра и кино Ольга Будина не скрывает, что будет рада, если ее 18-летнему сыну Науму придет повестка из военкомата. В откровенной беседе с Вячеславом Манучаровым она заявила, что сейчас матери должны сделать все возможное, чтобы их сыновья были готовы к спецоперации.

«Сегодня задача мам — сделать все возможное, чтобы подготовить своего ребенка. Вот не сиди у телевизора, иди и осваивай, говори своему ребенку, чтобы он пошел и занимался этим: учился стрелять, учился преодолевать препятствия, был более выносливым физически. Мой сын меня во всем поддерживает, у нас с ним нет разночтений. Он знает, если ему придет повестка, он отправится в военкомат», – объяснила Будина.

Наум — ее единственный сын, но актриса готова к таким жертвам, потому что считает, что всем жителям России сейчас нужно сплотиться и поддержать страну. Будина много лет прожила в Испании, однако вернулась на родину и назвала ее самым безопасным местом в мире.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что актер Дмитрий Харатьян не будет отмазывать своего сына от мобилизации.