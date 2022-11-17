Собравший судиться с Левкиным Алибасов не явился на первое заседание

Шоумен Барий Алибасов не явился в Пресненский суд столицы, где должны были рассматривать дело об авторском праве на песни группы «На-На». Истцом по нему выступает сам продюсер, а ответчиком — экс-солист группы «На-На» Владимир Левкин. Однако, как стало известно 5-tv.ru, из-за неявки стороны заседание пришлось перенести.

«Суд отложил на 22 ноября заседание по иску Алибасова из-за неявки стороны и отсутствия необходимых документов», — рассказал источник.

Как известно, скандал между Барием Алибасовым и его бывшим подопечным Владимиром Левкиным разгорелся еще летом. Певец готовился к юбилейному концерту, а продюсер делал все, чтобы его сорвать. Причина, как это часто бывает в шоу-бизнесе, — авторские права. Общественность еще не забыла, как из-за этого долго и мучительно судились Юрий Шатунов и Андрей Разин — ни к чему хорошему это не привело.

Теперь на «арене» новые действующие лица — Алибасов против Левкина, который в свое время едва не умер от онкологического заболевания. И хоть золотые хиты коллектива Левкин все же исполнил на своем концерте, продюсер намерен лишить его такого удовольствия. И уже сделал первый шаг на этом пути.

Более того, не исключено, что в этой схватке правда на стороне продюсера. Как утверждали ранее участники коллектива, пока они давали по три концерта в день в 90-е, Барий Алибасов позаботился о том, чтобы оформить юридически права на репертуар группы. Причем многие из песен, по словам экс-солистов, они сочинили сами.

Как будет развиваться ситуация дальше — время покажет, 5-tv.ru следит за развитием событий.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, за что на самом деле продюсер Алибасов хочет наказать экс-участника группы «На-На».