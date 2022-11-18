«Черная пятница судьбы»: таро-прогноз на неделю с 21 по 27 ноября

Популярность карт Таро растет с каждым днем абсолютно во всех слоях населения — к их помощи обращаются совершенно разные люди: от девочек-подростков, гадающих на любовь, до взрослых мужчин, которые хотят узнать свое ближайшее финансовое будущее.

Таролог Айгуль Хуснетдинова подготовила эксклюзивно для 5-tv.ru общий таро-прогноз на неделю с 21 по 27 ноября.

Основная энергия недели (карта Император в перевернутом положении)

Времена предстоят достаточно сложные, возможно придется принимать не самые приятные, но, тем не менее, нужные решения. Общество может сильно наседать и давить, от этого никто не застрахован в эти дни.

«Это сильная мужская энергия. То есть, скорее всего, мужчина в вашей семье (это может быть отец, муж, брат) почувствует в себе какую-то такую агрессию, с которой придется мириться, поэтому имейте в виду, что нужно быть осторожным, аккуратным», — предостерегает Айгуль.

Лучше на этой неделе не продавливать активно свое мнение, а быть более дипломатичными, чтобы не устраивать ненужные конфликты.

Финансы (карта Умеренность в перевернутом положении)

А вот финансовая сфера обещает быть, напротив, очень удачной. Есть большой шанс получить премию или какие-либо другие профиты за выполненную работу.

«Финансы, скорее всего, ускорятся. Будут какие-то новые платежи в компаниях, в которых вы работаете. То есть, вы можете получить премию», — обнадеживает эксперт.

Могут наконец-то заработать те денежные потоки, которые были заблокированы. Если вы давно ждали какой-то платеж, то, скорее всего, вы его наконец-то получите. Есть также большая вероятность, что люди, которые брали в долг, наконец-то вернут деньги. Айгуль уверяет, что возможность дополнительного дохода троекратно растет, на финансовую сферу необходимо обратить повышенное внимание, потому что ситуация складывается очень благоприятная.

Здоровье (карта Семерка жезлов в прямом положении)

Со здоровьем на этой неделе необходимо быть настороже — возможно обострение хронических заболеваний. Так что лучше внимательно следить за своим самочувствием, а не пускать все на самотек.

«Имейте в виду, что климатические какие-то изменения, которые характерны для каждого ноября каждого года — они негативные, поэтому простуды, какие-то воспаления могут обостриться», — обращает наше внимание таролог.

На этой неделе больше всего нашего внимания нужно уделять именно здоровью. Но, к счастью, сфера здоровья будет не такая опасная, как общий фон недели. Все будет хорошо, если не забывать про профилактику и следить за тем, чтобы не подцепить какой-нибудь противный вирус, а вот заниматься планированием каких-то серьезных операций не стоит.

Личная жизнь (карта Паж мечей в перевернутом положении)

На этой неделе романтические отношения встанут на паузу, но не из-за каких-то чудовищных и плохих событий, а просто-напросто на них не будет времени.

«Будет не до этого. Учитывая активную энергию недели, все будут обсуждать скорее рабочие вопросы, но не личную жизнь», — говорит Айгуль.

Неделя совсем не подходит для попыток оживления старых отношений или поисков новой любви. Стоит дождаться лучших времен для амурных побед, так в самом деле будет надежнее, потому что если пытаться строить любовь тогда, когда на нее просто нет сил, честные и хорошие отношения создать не получится.

Совет на неделю (карта Пятерка пентаклей в прямом положении)

Основная рекомендация — это просто-напросто перетерпеть. Неделя будет не очень приятная, легко придется только тем людям, которые очень быстро соображают, моментально принимают решения. Неделя как «черная пятница»: если резко и остро на все реагировать, принимать всю информацию к сведению и не бояться утонуть в потоке эмоций, то особых сложностей не возникнет.

Для другой категории людей — для тех, кто долго думает, не решается что-то сделать, медленно взвешивает все варианты — нужно иметь ввиду, что дальше будет лучше, а эта неделя просто не самая хорошая и не самая удачная для каких-то планов. Все важные вопросы необходимо отложить до лучших времен.

Ранее 5-tv.ru опубликовал таро-прогноз на весь ноябрь.