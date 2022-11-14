Иммунитет под угрозой: какая связь между сном и защитой от вирусов

Медики считают, что при нарушении сна происходит снижение уровня орексина, который поддерживает человека в состоянии бодрствования.

Ученые Ливерпульского университета доказали, что некачественный сон может сказаться на здоровье. Он может вызывать острые респираторные заболевания. Кроме того, те, кто позже ложиться спать, чаще страдают от диабета, болезней сердца и сосудов. Об этом рассказал руководитель центра медицины сна МГУ имени М. В. Ломоносова Александр Калинкин.

«Все так, но с одной оговоркой. Недостаток сна не сам по себе приводит к заболеваниям — плохой сон нарушает работу иммунной системы. И уже от этого риск заболеть ОРЗ или гриппом повышается», — сказал он в беседе с KP.RU.

В 2015 году в ходе эксперимента ученые выяснили, что риск заболеть у тех, кто спал меньше, возрастает на 250%. Именно поэтому сон и иммунитет неразлучны.

Существует гипотеза о том, что при нарушении сна происходит снижение уровня орексина. Это пептид, который вырабатывается в гипоталамусе. Он должен поддерживать человека в состоянии активного бодрствования. Орексин вырабатывается всего несколькими тысячами нейронов, но при этом обеспечивает мощнейшую активацию практически всех структур головного мозга.

При недостатке сна может нарушаться барьерная функция в желудочно-кишечном тракте. В результате различные инфекции начнут попадать в кровь, хотя обычно они задерживаются. Кроме того, могут быть нарушения в функционировании гематоэнцевалического барьера, который защищает мозг от токсичных веществ.

По словам Калинкина, ученые обращают внимание на ген немури, который так назван от японского слова «сон». У этого гена две функции. Например, он обеспечивает медленноволновой сон, который контролирует функцию иммунного ответа. Так что недостаток сна может приводить и к сбоям на генетическом уровне.

Кроме того, имеет значение не только продолжительности сна (это от семи до девяти часов для взрослого человека, но и его качество. Врач отметил, что последнему может мешать апноэ сна, сильный храп, сон с гипоксией и просыпание по будильнику.

В том случае, если будильник необходим, эксперт советует делать его не звуковым. а световым. Он обеспечивает состояние бодрости в течение всего дня. Лучше всего ложиться спать до 11 часов вечера, а вставать пораньше.

Калинкин подчеркнул, что у людей-сов медленнее происходит процесс восстановления, потому что есть биологические часы, которые привязаны к смене дня и ночи. Поэтому у людей-сов чаще бывает диабет и ожирение.

Он указал, что у тех, кто любит вставать и ложиться рано, активнее вырабатывается соматотропный гормон. Его называют гормоном роста, который запускает синтез белков, восстанавливающих организм.

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