«У него все хреново»: Ксения Бородина радуется неудачам Омарова

Знаменитость раскололась, что следит за экс-возлюбленным в социальных сетях.

Ведущая «Дома-2» Ксения Бородина призналась, что радуется неудачам бывших. Сейчас светская львица принимает участие в съемках шоу на одном из федеральных каналов. Там вместе со знаменитыми коллегами Бородина обсуждает женские вопросы и раскрывает свои секреты.

Теледивы обсуждали важную дилемму: семья или карьера? В гости они позвали блогера и маму троих детей Елену Блиновскую. Женщина рассказала, что несмотря на кучу дел всегда находит время на себя. Она отметила, что в ее расписании есть час на медитацию. Бородина в ответ также поделилась, на что тратит свободное время.

«А у меня найти аккаунт бывшего и радоваться, что у него все хреново», — пошутила телеведущая.

Общественность давно обсуждает отношения Ксении с ее экс-супругами. В 2021 году знаменитость развелась с бизнесменом Курбаном Омаровым. Пара не стала раскрывать причину. Бывшие супруги разорвали общение, однако частенько отзываются друг о друге нелестным словцом публично.

Бородина после развода старается умалчивать подробности своей личной жизни. Она не раскрывает личность мужчин, с которыми крутит романы, и не дает комментарии про нынешние отношения.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Курбан Омаров делает ремонт в своей новой квартире, однако его подводит производитель мебели.