В ООН приступили к изучению записей казни военнопленных РФ украинскими боевиками
Ранее Союз по правам человека обещал разослать видео в различные международные организации.
Фото: www.globallookpress.com / Sergii Kharchenko
Видео с убийством российских военнопленных начали изучать в ООН, этим занимается Управление Верховного совета комиссара организации. Информацию подтвердили в самом ведомстве.
«Я связалась с коллегами, которые говорят, что знают об этих видео и изучают их», — приводят РИА Новости слова сотрудницы пресс-службы организации Элизабет Тросселл.
Как известно, в пятницу в сетях было обнародовано видео казни военнопленных РФ в Макеевке. В Союзе по правам человека назвали случившееся демонстративным вызывающим преступлением и нарушением всех возможных конвенций, запрещающих жестокое обращение с военнопленными. Председатель организации Валерий Фадеев пообещал, что направит видео по двум тысячам адресов, включая Управление Верховного совета комиссара ООН.
4 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и объявили РФ экономическую войну.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как в Минобороны РФ прокомментировали расправу ВСУ над российскими пленными.
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