В Россию пришел сезон гриппа: для кого он опасен и как с ним бороться

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 76

Россиянам рассказали как обезопасить себя и близких с приходом сезона простуд и ОРВИ

Фото, видео: www.globallookpress.com / CHROMORANGE / Bilderbox; 5-tv.ru

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Грипп особо опасен из-за своей контагиозности, так как он передается воздушно-капельным путем и через бытовые предметы.

С приходом холодов в Россию повышается заболеваемость ковидом, гриппом и другими ОРВИ. И хотя коронавирус все еще заставляет тревожиться россиян, многие забывают об опасности гриппа. 5-tv.ru рассказал, чем опасен грипп и как обезопасить себя и близких от болезни.

Наибольшую опасность грипп представляет для детей, людей с хроническими заболеваниями и пенсионеров. В основном, осложнения затрагивают сердечно-сосудистую, дыхательную и нервную системы организма.

Кроме того, высокая контагиозность (заразность) гриппа представляет трудности сдерживания в густонаселенных городах. Грипп передается двумя путями: воздушно-капельный (кашель, разговор) и через бытовые предметы (питье из одной посуды, подушки, одежду и так далее).

Чтобы предотвратить заражение гриппом, необходимо чаще мыть руки и пользоваться антисептиком, промывать нос и есть продукты, содержащие высокий уровень витамина C.

Однако наиболее эффективной защитой является прививка — ее лучше сделать до «простудного сезона».

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, чем опасно переохлаждение и как с ним бороться.

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