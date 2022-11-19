МИД осудил решение Польши отказать Лаврову в участии в Совете МИД ОБСЕ

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 29

В дипломатическом ведомстве назвали Варшаву «антипредседателем» организации.

МИД осудил решение Польши отказать Лаврову в участии в Совете МИД ОБСЕ

Фото: www.globallookpress.com / MFA Russia

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Беспрецедентным и провокационным назвали в МИД РФ решение Польши отказать главе российского внешнеполитического ведомства Сергею Лаврову в участии в заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ.

«Решение Польши, являющейся действующим председателем ОБСЕ, отказать министру иностранных дел Российской Федерации С. В. Лаврову в участии в заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ в городе Лодзи 1–2 декабря беспрецедентно и провокационно», — говорится в заявлении на сайте МИД.

Также подчеркивается несовместимость решения Польши со статусом председателя организации, в которой 57 стран участвуют на правах суверенных и независимых государств в условиях полного равенства.

«Неприемлемый выпад против России в контексте СМИД — кульминация всего „антипредседательства“ Польши в организации. <…> Подобными разрушительными решениями поляки при поддержке своих единомышленников по западному лагерю толкают ОБСЕ в пропасть, лишают еe последних шансов проявить свою востребованность в деле укрепления безопасности и налаживания сотрудничества, ради чего она и создавалась», — отметили в дипломатическом ведомстве.

Уточняется, что российскую делегацию на СМИД возглавит постоянный представитель при ОБСЕ Александр Лукашевич.

Накануне представитель МИД Польши Лукаш Ясина подтвердила информацию о том, что глава МИД РФ Сергей Лавров не сможет принять участие в заседании ОБСЕ 1–2 декабря в Лодзи.

Польские СМИ сообщили, что российская делегация также не сможет принять участие в заседании Парламентской ассамблеи ОБСЕ 24–26 ноября в Варшаве. В МИД Польши объяснили это «грубым нарушением» международного права со стороны России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала ОБСЕ «маргинальной тусовкой русофобов».

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