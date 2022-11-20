Следком РФ начал доследственную проверку по разгерметизации газопровода под Петербургом

Следственный комитет РФ начал доследственную проверку по факту разгерметизации газопровода под Петербургом. Сегодня днём, около 15:30 по московскому времени, десятки тысяч горожан стали свидетелями, как сначала земля задрожала, а потом в небо взметнулся многометровый столб огня.

Как такового взрыва не было. В приоритете версия не подрыва или диверсии, а техногенной аварии по естественным причинам.

Газопровод «Белоусово-Ленинград» запущен ещё в 1968 году. От него были запитаны котельные в северных и восточных районах города. После аварии их оперативно перевели на резервное снабжение, батареи в квартирах петербуржцев не остыли.

Открытое горение было ликвидировано за три часа. Угрозы домам или сооружениям не возникло, так как ЧП произошло хоть и рядом с городом, но фактически в лесу. Газоснабжение соседних районов Ленинградской области постепенно восстанавливается.