Самая странная новость недели — немецкий Фольксбунд, Народный союз по уходу за военными захоронениями, решил проверить, кто лежит в немецкой земле под красными звездами, чтобы выделить среди них украинцев.

Сенсацию выдал глава подразделения союза в Гамбурге Кристиан Любке: «Мы начинаем дифференциацию». И объяснил, что сейчас на надгробии чаще всего написано: советский гражданин или еще даже — русский. А ведь он может быть, например, казахом, белорусом, прибалтом или уроженцем Киева.

После вопроса о том, зачем это все затевается, гешефтфюрер, так его должность звучит на немецком, пустился в пространные рассуждения, мол, за могилами мы, конечно, ухаживаем одинаково, но денег всегда не хватает. А можно с отдельными странами бывшего Союза заключить дополнительные соглашения.

Русские, кроме того, приходят со своей акцией «Бессмертный полк», а это, по словам хранителя могил, «имеет националистический и отчасти ревизионистский подтекст», и Фольксбунд этого не поддерживает. Это как раз понять можно, ведь шествия 9 мая, как заноза, напоминание о том, кто кого победил. Победил советский, многонациональный народ, под красным флагом.

Напомню, речь идет о Гамбурге, который Красная армия не освобождала. Этот город англичане и американцы бомбили, а после 1945 года он был в зоне британской оккупации. Тем не менее там захоронено примерно 1400 советских граждан, военнопленные из концлагерей, а также угнанные в рабство мирные граждане.

В годы Великой отечественной и после нее у советской Украины был другой флаг, красный. С чего-то господин Любке решил, что если человек родился в начале прошло века в Киеве, он то он непременно украинец. А как быть с уроженцами Львова, который до 1939 года был в составе Польши, а еще раньше — в составе Австро-Венгрии.

В общем, опасная затея, с нацистским душком — этническое разделение мертвых. И закончится все, в лучшем случае тем, что могилы подтвержденных русских будут осквернены вандалами. В худшем — вполне можно ожидать эксгумации. Все эти попытки по-новому взглянуть на историю, преследуют одну цель — историю переписать в угоду новым политическим веяниям или задачам.

Россия является одной из немногих стран мира, где защита исторической правды прописана в Конституции. Потому что это для нас — вопрос национальной безопасности.

«Искажение истории, насаждение мифов, размывание ценностей… С этих мифов и начинается раскачка государств и народов. Такой сценарий, как мы видим, был уже обкатан на некоторых странах, в том числе и на Украине, да и в ряде других государств. Были попытки поступить так же с нашей страной, с Россией, но, как уже говорил, мы вовремя и достаточно твердо, для того чтобы отстоять свои интересы, поставили им заслон», — сказал президент РФ Владимир Путин.

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